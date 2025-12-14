El sistema del Metropolitano atraviesa uno de sus momentos más críticos debido al desgaste acumulado de sus buses e infraestructura, una situación que ha generado constantes quejas de los usuarios por demoras, largas colas y saturación en horas punta. Frente a este escenario, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha confirmado avances concretos para fortalecer el servicio de transporte.

Desde la ATU se ha informado que ya se gestiona un financiamiento internacional con el objetivo de renovar y ampliar la flota, además de atender problemas estructurales que afectan la calidad del servicio. Las medidas anunciadas buscan responder a la creciente demanda y acompañar la expansión de rutas, especialmente hacia el norte de Lima. A continuación, te contamos qué se sabe al respecto.

¿QUÉ DIJO LA ATU SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA FLOTA DEL METROPOLITANO?

La Autoridad de Transporte Urbano confirmó que se encuentra en proceso un préstamo con el Banco Mundial destinado a modernizar el sistema del Metropolitano. Según explicó su presidente, David Hernández, esta gestión se viene realizando de manera coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas, priorizando la incorporación de nuevas unidades para atender la demanda actual.

De acuerdo con lo señalado, el financiamiento permitirá la compra de 60 nuevos buses, los cuales se integrarán progresivamente al servicio.

“La flota que se tiene estaba calculada para Matellini-Naranjal, con 300 vehículos troncales y 225 alimentadores, pero ahora, con la ampliación, se necesitan más vehículos”, comentó Hernández.

Según el funcionario, las nuevas unidades serán repartidas entre las cuatro empresas concesionarias que administran el sistema.

Foto: Andina

¿POR QUÉ SE CONSIDERA URGENTE RENOVAR LOS BUSES Y LA INFRAESTRUCTURA?

Desde la ATU reconocen que el Metropolitano enfrenta un deterioro natural tras más de una década de funcionamiento continuo. El servicio inició operaciones en 2010, pero parte de su infraestructura fue instalada incluso antes, alrededor de 2008, lo que ha generado fallas recurrentes en distintos puntos del sistema.

El propio titular de la entidad fue enfático al señalar que se requiere una intervención profunda. “Hay que cambiar totalmente el equipamiento antiguo y dar un mantenimiento mayor a aquellas partes que aún pueden continuar operando”, sostuvo.

Entre los elementos más afectados se encuentran puertas automáticas en estaciones, escaleras eléctricas y ascensores, techos y estructuras expuestas al desgaste, y sistemas que dificultan el flujo de pasajeros.

La meta, según la ATU, no es solo sumar buses, sino recuperar de manera integral las condiciones del servicio, según recoge Infobae.

¿EL AUMENTO DE BUSES IMPLICARÁ CAMBIOS EN EL PRECIO DEL PASAJE?

Uno de los principales temores de los usuarios es que estas mejoras se traduzcan en un incremento tarifario. Sin embargo, la ATU ha aclarado que las tarifas actuales se mantienen sin cambios. El pasaje regular del Metropolitano continúa costando S/3.20, mientras que el servicio alimentador se mantiene en S/1.50.

El pago se realiza únicamente mediante la tarjeta del sistema, que puede recargarse en estaciones y puntos autorizados. Además, los menores de seis años que no superan el metro de estatura pueden acceder al servicio sin costo.

Hernández recalcó que cualquier modificación futura en el precio será anunciada oficialmente y responderá a criterios técnicos de sostenibilidad financiera del sistema.

