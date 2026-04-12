La fecha ha llegado para conocer el nombre del nuevo presidente peruano, y esto tras efectuarse una votación que desde inicio de campaña resulta polémica e histórica a la vez. Esto último referente a la celebración de las Elecciones Generales 2026, tiene que ver con la cantidad de candidatos postulando para llegar a Palacio de Gobierno, y por lo cual muchos ciudadanos terminan evidenciando un desconcierto traducido en inasistencia cuyo pago de multa debe hacerse efectivo a fin de no tener inconvenientes con la realización de ciertos trámites. Al respecto, hoy especialista de la ONPE llama la atención dando a conocer la serie de gestiones que estarás impedido de llevar a cabo si no reembolsas monto determinado por omisión a acto de sufragio.

LOS TRÁMITES QUE ESTARÁS IMPEDIDO DE REALIZAR SI NO PAGAS MULTA ELECTORAL POR OMISIÓN A SUFRAGIO, SEGÚN LA ONPE

En medio de protestas por la falta de instalación de mesas de sufragio, finalmente la jornada de Elecciones Generales 2026 ha terminado llevándose a cabo en Perú, y evidenciándose un alto porcentaje de ciudadanos que por diversos motivos, no ejerció su derecho al voto.

Al respecto, y previo a la celebración de históricos comicios a nivel nacional, la especialista en capacitación electoral de la ONPE, Cledy Gutiérrez, advirtió mediante diálogo concedido a Exitosa, que quienes no cumplan con pagar multa económica tras inasistencia a local asignado, quedarán automáticamente impedidos de realizar trámites puntuales ante entidades públicas como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Si omites el acto de sufragio durante las Elecciones Generales, y resides en distritos considerados no pobres (2% de la UIT), debes pagar 110 soles, 55 para distritos pobres (1% UIT), y 27.50 si vives en distritos de extrema pobreza (0,5 UIT).

“Para poder, por ejemplo, hacer un trámite notarial, alguna gestión, incluso para cambiar su DNI, cuando quiera hacerlo, primero tiene que pagar la multa que corresponde”, refiere asimismo Cledy Gutiérrez de la ONPE, y entorno a ese ciudadano que no pudo o simplemente decidió no votar el 12 de abril, y termina estando obligado a pagar penalidad económica hasta como miembro de mesa (S/275).

LOS ERRORES QUE PODRÍAN ESTAR INVALIDANDO TU VOTO DURANTE LOS COMICIOS DEL 12 DE ABRIL

Desde muy tempranas horas del 12 de abril, las mesas de sufragio debieron quedar instaladas a nivel nacional, y con ello darse inicio a unas Elecciones Generales catalogadas como las más complejas y fragmentadas de la historia reciente peruana.

En ese sentido, hoy resultan llamativos los errores que suelen cometer los ciudadanos al momento de emitir voto, y más aún considerando la extensa lista de candidatos inscritos para presidir el país, diputados y senadores postulantes a importantes cargos, y también quienes buscan integrar el Parlamento Andino.

Considerando que la boleta de las Elecciones Generales 2026 mide más de 42 centímetros de ancho, 40 de largo y tiene 5 columnas, la especialista de la ONPE, Betty Luján, hace hincapié en la importancia de evitar desaciertos marcándola correctamente, y así terminar sufragando sin contratiempos.

En relación al voto preferencial, el organismo electoral explica que se trata de un mecanismo opcional a partir del cual gozas de la chance durante la jornada del 12 de abril, de poder “elegir a candidatos específicos de la lista de una organización política”, quedando no permitido elegir a dos candidatos de distintos partidos ubicados en una misma zona.

Asimismo, y como parte de los errores más frecuentes que podrías estar cometiendo durante las Elecciones Generales 2026, Betty Luján de la ONPE refiere mediante diálogo concedido a Andina, que no debe colocarse la “X” en recuadro blanco de cédula, y si en el símbolo de grupo político escogido a fin otorgarle el sufragio válido deseado.

HASTA ESTA HORA DEL 12 DE ABRIL SE PUEDE ASISTIR A LOCAL DE VOTACIÓN PARA EMITIR VOTO

Una nueva e histórica jornada para el Perú ha terminado concretándose, y con la llegada de un 12 de abril donde desde muy tempranas horas, más de 27 millones de ciudadanos mayores de edad emite voto obligatorio por el presidente, vicepresidentes, senadores, diputados, y parlamentarios andinos de su preferencia.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, y por parte de la ONPE a partir de la habilitación de portal web muy particular, el horario de atención para participar en las Elecciones Generales 2026, arrancó a las 7 a.m., y culminará hasta 11 horas después, es decir, 6 de la tarde, luego de anunciarse ampliación excepcional debido a la demora en instalación de mesas de sufragio.

Con respecto a los miembros de mesa entre titulares y suplentes, dicho organismo electoral constitucional autónomo precisa que el 12 de abril quienes fueron seleccionados, y notificados al respecto, debieron haberse reunido en sus respectivos locales de votación a las 6 de la mañana, y esto a fin de terminar instalando las mesas de sufragio habilitadas para recibir a más de 27 millones de peruanos portando Documento Nacional de Identidad (DNI).