En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones continúan experimentando altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese contexto, con el objetivo de facilitar el acceso de la población a diversos trámites de identificación, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puso en marcha una campaña que permitirá realizar estos procedimientos desde casa durante la temporada de lluvias asociada a El Niño. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ TRÁMITES VIRTUALES SE PUEDE REALIZAR EN LA PÁGINA DEL RENIEC ANTE LA LLEGADA DEL FENÓMENO EL NIÑO?

Ante la inminente llegada del Fenómeno El Niño al Perú, que podría provocar intensas lluvias, huaicos e inundaciones en la costa norte y central, así como sequías y déficit hídrico en la sierra, las autoridades vienen implementando medidas para mitigar sus efectos. En ese contexto, como parte de la campaña “Contamos a todos, para que todos cuenten”, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitó una plataforma que permite a los ciudadanos del país realizar diversos trámites de identificación y registro civil sin necesidad de acudir a una oficina ante la posible presencia de estos eventos climáticos. A continuación, te presentamos a los servicios que se podrá acceder virtualmente desde casa:

Duplicado de DNI azul a DNI electrónico. (LINK)

Duplicado de DNI electrónico. (LINK)

Renovación por caducidad del DNI electrónico. (LINK)

Consulta del estado del trámite de DNI. (LINK)

Rectificación de domicilio vía web. (LINK)

Rectificación del estado civil de soltero a casado. (LINK)

Actualización del PIN de seguridad del DNI electrónico. (LINK)

Solicitud de copias certificadas de actas o partidas. (LINK)

Obtención del Certificado de Inscripción C4. (LINK)

Validación de copias certificadas de actas. (LINK)

Solicitud de devolución por pago de tasas mediante la Mesa de Partes Virtual. (LINK)

¿QUÉ BENEFICIOS BRINDÓ OSIPTEL A LOS USUARIOS DE CELULARES EN ZONAS DE EMERGENCIA POR EL FENÓMENO EL NIÑO?

A través de la Resolución n.° 133-2026-CD/OSIPTEL, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones informó que, ante la emergencia por el Fenómeno El Niño, estableció medidas de protección temporal para los usuarios de líneas prepago. Estas incluyen la suspensión del vencimiento de saldos y promociones, así como de la cancelación de líneas por falta de recargas o uso. De acuerdo con Osiptel, si las operadoras no pueden implementar estas medidas por motivos técnicos, deberán ofrecer mensajes de texto (SMS) gratuitos como alternativa.

Asimismo, entre las otras disposiciones temporales, OSIPTEL indicó que las operadoras podrán migrar temporalmente las líneas pospago a prepago con el propósito de evitar su suspensión por falta de pago, sin cobrar por el cambio y manteniendo las deudas pendientes. Eso no es todo, los usuarios podrán solicitar el fraccionamiento de sus recibos y acceder a líneas prepago temporales mientras dure la emergencia por El Niño. Es importante mencionar que las medidas se aplicarán exclusivamente en las zonas declaradas en estado de emergencia por el fenómeno natural y durante el periodo establecido para cada caso.