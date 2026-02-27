Luego de un mes de haber concluido la octava entrega de los fondos de las AFP, el Congreso de la República volvió a poner en agenda un nuevo retiro de hasta 4 UIT, equivalentes a S/ 22 mil. En caso de aprobarse esta medida, miles de afiliados al Sistema Privado de Pensiones podrán disponer de su dinero de sus fondos acumulados. Sin embargo, ante un eventual desembolso, muchos familiares de afiliados fallecidos se preguntan quiénes serían los principales beneficiarios que podrían acceder al cobro de esos fondos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES COBRAN EL DINERO ACUMULADO EN LA AFP TRAS EL FALLECIMIENTO DE UN AFILIADO?

El gerente de Operaciones del Afiliado en Prima AFP, Joel Boza, explicó que, en caso de que un afiliado haya fallecido, se presentan dos escenarios importantes: que cuente con beneficiarios con derecho a pensión o que carezca de ellos. Es decir, los beneficiarios legales, como cónyuge o conviviente reconocido; hijos menores de 18 años; hijos mayores con invalidez total y permanente; hijos mayores de 18 que cursen estudios de manera satisfactoria hasta un máximo de 28 años (siempre que hayan sido menores al momento de la defunción); padres que cumplan los requisitos de edad y dependencia económica o acrediten invalidez, recibirán una pensión cada mes. “Los fondos de pensiones son intangibles y, cuando un afiliado fallece, el dinero no se pierde, sino que se entrega a sus beneficiarios acreditados”, indicó para Andina.

Para acceder a este beneficio, se debe tener en cuenta que el asegurado debería contar con una cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. No obstante, si la persona no estaba afiliada a un seguro, los familiares que cumplan los requisitos también accederán a un pago mensual, pero solo hasta que se agoten los fondos acumulados en la cuenta individual. Por otro lado, el experto indica que de no haber un beneficiario, el dinero pasa exclusivamente a una herencia, por lo que el fondo será transferido a las personas consignadas en el testamento o reconocidas mediante la declaratoria de herederos. “El derecho a reclamar la pensión o la herencia no prescribe ni caduca”, agregó para dicho medio.

¿CÓMO SABER A QUÉ AFP PERTENEZCO?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) cuenta con una página oficial para consultar tu afiliación sin costo alguno. Solo debes seguir estos pasos: