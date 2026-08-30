En el Perú, más del 70% de las personas trabaja de forma independiente o informal. Por ello, pedir un préstamo bancario siempre fue casi imposible al no contar con boletas de pago que demuestren sus ingresos. Para cambiar esta realidad, billeteras digitales como Yape hallaron una solución: evaluar a sus clientes mediante sus operaciones cotidianas desde el celular. Al revisar los cobros y pagos diarios, la plataforma identifica quiénes son responsables para ofrecerles financiamientos a medida. Las opciones van desde montos pequeños para emergencias hasta líneas más elevadas para hacer crecer un negocio. Descubre quiénes pueden calificar a estos préstamos de hasta 60 mil soles, qué evalúa la aplicación y cómo solicitar este beneficio sin trámites complicados.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR CRÉDITOS DE HASTA 60 MIL SOLES EN LA APLICACIÓN?

Yape ofrece préstamos para negocios de hasta S/60.000, aunque no todos reciben ese monto. La cantidad depende de la evaluación realizada por la plataforma y del comportamiento financiero. También existen créditos personales de hasta S/10.000. Las condiciones dependen del perfil y sus operaciones.

¿CÓMO EVALÚA YAPE A QUIENES NO TIENEN HISTORIAL EN LA BANCA TRADICIONAL?

El modelo aprovecha los datos de pagos, cobros y otras operaciones realizadas en la aplicación. Raimundo Morales, CEO de Yape, sostiene que “esa inclusión financiera es un círculo positivo” para avanzar hacia el financiamiento formal progresivamente y responsable. Así, una persona que antes no podía demostrar sus ingresos con métodos tradicionales puede generar información sobre sus movimientos económicos. El proceso comienza con una cuenta, continúa con las transacciones y puede facilitar el acceso al financiamiento.

Foto: Andina.

¿DE QUÉ MANERA COMENZÓ A PROBARSE ESTA ESTRATEGIA DE CRÉDITO DIGITAL?

El despliegue inicial se ejecutó mediante un plan piloto con 100,000 clientes, colocando cerca de S/220 millones bajo la premisa de asumir impagos elevados. No obstante, la respuesta fue sorpresivamente favorable, ya que la gran mayoría cumplió sus compromisos. “El 90% de los usuarios pagó el crédito”, destacó Morales al referirse al éxito de esta primera fase de pruebas. Luego desarrolló modelos para usuarios sin antecedentes financieros.

¿POR QUÉ LOS PRIMEROS PRÉSTAMOS FUERON DE MONTOS PEQUEÑOS?

Yape adaptó sus créditos a quienes reciben dinero de manera variable y no necesariamente tienen un sueldo mensual. Mientras la banca tradicional suele concentrarse en préstamos mayores y plazos largos, la billetera comenzó ofreciendo S/200 o S/300 con periodos de 20 a 30 días. Estos montos buscan responder a necesidades inmediatas y ajustarse a personas que pueden recibir ingresos diariamente o varias veces durante la semana. De esta forma, el usuario puede cubrir gastos puntuales sin asumir una deuda elevada desde el inicio. Si cumplen, pueden aumentar su línea, según informa RPP.

¿PARA QUÉ PUEDE SERVIR ESTE TIPO DE FINANCIAMIENTO?

La finalidad primordial radica en resolver urgencias inmediatas de los trabajadores independientes para evitar que detengan la producción de sus emprendimientos. Un fondo de S/200 a S/300 permite costear la reparación imprevista de una herramienta de trabajo o abastecer de mercadería a un pequeño comercio. Al ver el impacto de estas inyecciones de liquidez, Raimundo Morales dijo lo siguiente: “Empiezas a ver este cambio en la dinámica y el uso responsable del crédito”.

¿QUÉ PAPEL CUMPLE YAPE EN LA INCLUSIÓN FINANCIERA?

La plataforma busca que las operaciones digitales sean el primer paso hacia el sistema financiero. Morales señaló que unos 7 millones de peruanos ingresaron al sistema financiero mediante Yape. Según explicó, transaccionar digitalmente permite generar información que antes no existía y luego acceder a productos como los préstamos. El desafío es ampliar esta oportunidad sin provocar sobreendeudamiento, mediante un crecimiento gradual y responsable.

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