El proceso de devolución de aportes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) tendrá un nuevo desembolso previsto para diciembre de 2026, luego de varios meses de retraso en la programación del Sexto Grupo de Reintegro. Esta entrega estaría dirigida a exaportantes que cumplen con determinados rangos de edad y a familiares de titulares fallecidos. La demora estuvo relacionada con la transferencia de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que finalmente destinó más de S/384 millones para continuar con las devoluciones. Aunque todavía deben definirse las condiciones finales y la fecha exacta del pago, ya se conocen algunos detalles. A continuación, te contamos quiénes serían considerados para cobrar el Reintegro 6 y qué falta definir para concretar la entrega.

¿QUIÉNES COBRARÍAN EL FONAVI REINTEGRO 6 EN DICIEMBRE?

De acuerdo con Luis Luzuriaga, representante de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú), los criterios que se manejan actualmente consideran dos grupos de beneficiarios, diferenciados por la edad y la condición del titular:

Exaportantes vivos: serían incluidos quienes tengan 66 años o más al 31 de diciembre de 2026. Exaportantes fallecidos: se contemplaría a los titulares que hayan cumplido 86 años o más hasta el 31 de diciembre de 2026. En estas situaciones, la devolución será gestionada por sus herederos.

Es importante precisar que estas condiciones corresponden al acuerdo que se encontraba vigente al momento de las declaraciones de Luzuriaga. Por ello, todavía no representan una confirmación definitiva de los beneficiarios que aparecerán en el siguiente padrón.

¿POR QUÉ SE RETRASÓ EL PAGO DEL REINTEGRO 6?

El desembolso inicialmente previsto para julio no pudo concretarse debido a que faltaba completar la transferencia de recursos económicos y resolver aspectos relacionados con las deudas por conexiones de electricidad y saneamiento.

Según Luzuriaga, el dinero debía entregarse a la Comisión Ad Hoc durante junio para organizar el sexto grupo de reintegro y el Grupo de Pago 23, cuya programación también sufrió modificaciones.

¿CUÁNTO DINERO TRANSFIRIÓ EL MEF PARA PAGAR EL REINTEGRO 6?

El monto destinado a este proceso asciende a S/384 millones 458 mil 616, correspondiente al capital relacionado con 235.468 fonavistas que se acogieron a la Ley N.° 29231.

La Ley N.° 32515 estableció que la Dirección General del Tesoro Público debía registrar y pagar estos recursos mediante un convenio con el Banco de Materiales en liquidación. La transferencia se concretó mediante la Resolución Ministerial N.° 514-2026-EF/52, según informa Infobae.

¿CUÁNDO SE CONFIRMARÁ LA LISTA DE BENEFICIARIOS Y LA FECHA DE PAGO?

El representante de Fenaf Perú señaló que el jueves 18 de noviembre se procesarían los criterios definitivos para determinar quiénes integrarán el Reintegro 6 y cuándo comenzará la entrega del dinero.

Además, el retraso afectaría a cerca de 160.000 adultos mayores que esperaban recibir sus aportes mediante los dos grupos programados para este año. Por otro lado, el Grupo de Pago 23 se trasladaría a enero o febrero de 2027.

Los exaportantes y herederos que necesiten orientación pueden acudir a la sede de la asociación, ubicada en jirón Chancay N.° 753, en el Cercado de Lima.

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