¿Quiénes cobrarían el Fonavi Reintegro 6? Estos exaportantes serían considerados para el pago de diciembre | Foto: Andina
¿Quiénes cobrarían el Fonavi Reintegro 6? Estos exaportantes serían considerados para el pago de diciembre | Foto: Andina
Por Redacción EC

El proceso de devolución de aportes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) tendrá un nuevo desembolso previsto para diciembre de 2026, luego de varios meses de retraso en la programación del Sexto Grupo de Reintegro. Esta entrega estaría dirigida a exaportantes que cumplen con determinados rangos de edad y a familiares de titulares fallecidos. La demora estuvo relacionada con la transferencia de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que finalmente destinó más de S/384 millones para continuar con las devoluciones. Aunque todavía deben definirse las condiciones finales y la fecha exacta del pago, ya se conocen algunos detalles. A continuación, te contamos quiénes serían considerados para cobrar el Reintegro 6 y qué falta definir para concretar la entrega.

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