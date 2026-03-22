La Oficina de Normalización Previsional (ONP) se prepara para poner en marcha el cuarto cronograma de pagos del 2026. Tras concluir las visitas de abono a domicilio correspondientes al mes de marzo el último sábado 21, la entidad ha ratificado que los depósitos bancarios de abril iniciarán en pocas semanas, priorizando un sistema organizado para evitar aglomeraciones en las ventanillas financieras. Este despliegue busca garantizar la seguridad económica de miles de ciudadanos, entre los que se encuentran adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarios de pensiones de sobrevivencia. La estrategia de desembolso escalonado permite que los usuarios planifiquen sus retiros con antelación y seguridad. Descubre quiénes son los primeros asegurados que tendrán su dinero disponible el próximo 9 de abril y qué requisitos deben cumplir para acceder al pago sin contratiempos.

¿QUIÉNES COBRAN EL 9 DE ABRIL SEGÚN EL CRONOGRAMA?

El Sistema Nacional de Pensiones ha establecido que los primeros ciudadanos en visualizar sus aportes en sus cuentas bancarias son aquellos que pertenecen al Decreto Ley N.º 19990. Específicamente, este grupo inicial está conformado por los jubilados cuyo apellido paterno comience con las letras A, B o C.

El depósito se realizará directamente en sus cuentas bancarias, permitiéndoles retirar el dinero en agencias o cajeros automáticos sin necesidad de acudir en una fecha distinta.

Foto: Andina

¿CUÁL ES EL RESTO DEL CALENDARIO DE PAGOS DE ABRIL?

El cronograma continúa en los días siguientes, manteniendo la organización por orden alfabético. Las fechas han sido distribuidas de la siguiente manera:

Apellidos entre la D y L: 10 de abril

Apellidos entre la M y Q: 13 de abril

Apellidos entre la R y Z: 14 de abril

Pensionistas por convenios internacionales: 15 de abril

Asimismo, quienes reciben el beneficio bajo la modalidad de entrega en domicilio deberán esperar entre el 15 y el 24 de abril, periodo en el que se completará la distribución, según informa Líbero.

Composición EC: Andina / Gémini

¿EN QUÉ BANCOS SE REALIZA EL PAGO DE LA ONP?

Los depósitos de las pensiones no se limitan a una sola entidad financiera. Los beneficiarios pueden recibir su dinero a través de diversas instituciones, lo que facilita el acceso según su ubicación o preferencia.

Entre las entidades habilitadas se encuentran el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. Esto permite que los pensionistas utilicen canales como ventanillas, cajeros automáticos o banca digital para disponer de sus fondos de forma segura.

¿HABRÁ AUMENTO EN LA PENSIÓN DURANTE ABRIL?

El incremento monetario que entró en vigencia recientemente no se aplica de forma generalizada a todo el padrón, sino que responde a criterios específicos de aportación.

Según la normativa aprobada al cierre del 2025, el reajuste de hasta S/100 está destinado exclusivamente a quienes reciben pensión por jubilación o invalidez y que, además, cuentan con 20 años o más de aportes. En caso de que el afiliado ya haya percibido un aumento anteriormente, el depósito correspondiente solo considerará el monto adicional necesario para completar el total establecido.

¿DÓNDE RESOLVER DUDAS O REALIZAR CONSULTAS RESPECTO A LA ONP?

Si algún pensionista presenta inconvenientes con su depósito o desea verificar su estado de cuenta, la institución ha habilitado diversos canales de soporte técnico y legal.

Se puede utilizar la herramienta digital onpvirtual.pe, la cual funciona permanentemente. Asimismo, para una atención más personalizada, está disponible la línea telefónica (01) 634-2222 o el canal de mensajería instantánea mediante el número de WhatsApp 913 232 414, además de las oficinas físicas distribuidas en todo el territorio nacional.

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