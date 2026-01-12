En el marco de las vacaciones escolares, miles de estudiantes a nivel nacional se encuentran realizando diversas actividades deportivas y artísticas, con el objetivo de aprovechar de manera productiva su tiempo libre. En ese contexto, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció una buena noticia para los niños y adolescentes: el inicio de la segunda etapa de la preinscripción para la Academia IPD 2026. Esta beneficiosa y gratuita iniciativa, impulsada tras registrarse una alta demanda al inicio del programa, está dirigida exclusivamente a los residentes de Lima Metropolitana, con la habilitación de más de 9 500 vacantes y la incorporación de nuevos deportes solo en el turno tarde. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LAS INSCRIPCIONES GRATUITAS DE LA ACADEMIA IPD 2026?

A través de sus redes sociales oficiales, el Instituto Peruano del Deporte informó que se habilitó a partir de este 12 de enero la segunda etapa de preinscripciones para la Academia IPD 2026, con más de 9 500 vacantes y nuevos deportes. Esta iniciativa está dirigida para los niños y adolescentes de 6 a 17 años que vivan en Lima Metropolitana, por lo que los interesados en acceder a los talleres gratuitos deberán ingresar a la plataforma web (LINK) a fin de completar con sus datos personales. Asimismo, las vacantes, que son limitadas, se ofrecerán en las sedes de Videna (San Luis), Canto Grande (San Juan de Lurigancho), Chacarilla de Otero (San Juan de Lurigancho), Costa Verde, Estadio Nacional, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

Por su parte, el director del IPD, Sergio Ludeña, declaró para la Agencia Andina y sostuvo que los padres de familias tendrán primero que llevar a cabo este proceso en simples pasos y luego seleccionar el horario único de la tarde en esta segunda etapa. Por otro lado, el titular de la entidad destacó la inversión que se realizó de casi 8 millones de soles para la implementación del taller en la presente temporada. “Una vez hecho este paso, les llegará a los padres de familia un correo del IPD para confirmar la preinscripción. Posteriormente, se acercarán a la sede donde su hijo llevará las clases gratuitas y seleccionan el horario. Se planea aumentarlo a 12 millones de soles, con el fin de seguir masificando los talleres de verano y beneficiar a miles de niños y jóvenes que buscan en el deporte una oportunidad para salir adelante“, indicó a dicho medio.

¿QUÉ OTROS TALLERES GRATUITOS SE OFRECEN EN LIMA METROPOLITANA?

Mediante sus plataformas oficiales, la Municipalidad de Lince informó que desde el 7 de enero inició las inscripciones para los talleres de verano 2026. Esta importante iniciativa, que buscan potenciar las capacidades físicas, creativas y sociales dentro de un entorno seguro y controlado, está dirigido exclusivamente para niños y adolescentes que residan en el distrito. Para acceder a este beneficio es indispensable que se presente el DNI en físico del alumno o de los padres residentes en dicha comuna, por lo que no aceptarán recibos de luz, agua u otros documentos. Por su parte, para los que no cumplan con este requisito deberán pagar S/ 106 por cada curso.

Así, el inició de clases empezará este lunes 12 de enero en sus dos sedes, tanto para talleres deportivos y artísticos: en el Complejo Deportivo Mariscal Ramón Castilla y en la I. E. M. Micaela Bastidas de Condorcanqui. Entre la variedad de actividades deportivas se encuentran fútbol 6, vóleibol, básquetbol, balonmano, ajedrez, artes marciales mixtas, boxeo, capoeira, esgrima, karate, paleta frontón, patinaje, taekwondo, tenis de mesa y tiro con arco. Mientras que en el plano artístico, los participantes tendrán la oportunidad de asistir a talleres de ballet, danzas afroperuanas, marinera kids, baile moderno, zumba, full body, canto, guitarra, cajón peruano, así como dibujo y pintura dirigidos a niños.