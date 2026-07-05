Por Redacción EC

Miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) comenzarán a recibir su pensión correspondiente a julio de 2026 de acuerdo con el cronograma oficial establecido por la entidad. Como ocurre cada mes, las fechas de pago varían según el régimen previsional y, en el caso de los afiliados al Decreto Ley N.° 19990, también dependen de la primera letra del apellido paterno. Este martes 7 de julio será el turno de un grupo específico de jubilados, quienes podrán disponer de su dinero mediante depósito en las entidades financieras autorizadas o retirarlo en las ventanillas del Banco de la Nación. Si eres beneficiario de la ONP o deseas conocer cuándo corresponde el pago para un familiar, aquí te contamos quiénes cobran primero, cómo se desarrollará el calendario de julio y cuáles son las modalidades habilitadas para recibir la pensión.

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