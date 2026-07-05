Miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) comenzarán a recibir su pensión correspondiente a julio de 2026 de acuerdo con el cronograma oficial establecido por la entidad. Como ocurre cada mes, las fechas de pago varían según el régimen previsional y, en el caso de los afiliados al Decreto Ley N.° 19990, también dependen de la primera letra del apellido paterno. Este martes 7 de julio será el turno de un grupo específico de jubilados, quienes podrán disponer de su dinero mediante depósito en las entidades financieras autorizadas o retirarlo en las ventanillas del Banco de la Nación. Si eres beneficiario de la ONP o deseas conocer cuándo corresponde el pago para un familiar, aquí te contamos quiénes cobran primero, cómo se desarrollará el calendario de julio y cuáles son las modalidades habilitadas para recibir la pensión.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN SU PENSIÓN DE LA ONP ESTE 7 DE JULIO?

Los primeros pensionistas que accederán al pago de su pensión este 7 de julio de 2026 serán quienes pertenecen al Decreto Ley N.° 19990 y cuyo apellido paterno comienza con las letras A, B o C.

El depósito se realizará en las cuentas de quienes cobran mediante las siguientes entidades financieras: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Además, quienes prefieran retirar el dinero en efectivo podrán hacerlo en las ventanillas del Banco de la Nación una vez que el pago haya sido abonado.

Foto: Andina

¿CUÁNDO COBRAN LOS PENSIONISTAS DEL DECRETO LEY N.° 19990 EN JULIO DE 2026?

La ONP estableció un cronograma escalonado para los afiliados del Decreto Ley N.° 19990. Las fechas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

7 de julio: apellidos paternos que empiezan con A, B y C.

8 de julio: apellidos que inician con D hasta L.

9 de julio: apellidos comprendidos entre M y Q.

10 de julio: apellidos desde R hasta Z.

Foto: Andina

Los pensionistas que tienen habilitada la modalidad de pago a domicilio comenzarán a recibir su pensión desde el lunes 13 hasta el sábado 25 de julio.

¿CUÁNDO SE PAGA LA PENSIÓN A QUIENES ESTÁN BAJO OTROS CONVENIOS?

Los pensionistas comprendidos en convenios internacionales, así como los beneficiarios de la Ley N.° 27803, recibirán el depósito de su pensión el 14 de julio de 2026, según el calendario difundido por la ONP. Esta fecha corresponde únicamente a estos grupos y es distinta al cronograma asignado para el resto de afiliados del Decreto Ley N.° 19990.

¿QUÉ DÍAS SE PAGA A LOS PENSIONISTAS DE LOS REGÍMENES ESPECIALES?

Los pensionistas comprendidos en el Decreto Ley N.° 18846, el Decreto Ley N.° 20530 y las pensiones por encargo, así como los beneficiarios de la Ley N.° 30003 para pensionistas pesqueros y de la Ley N.° 26790, correspondiente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, también recibirán el pago de sus pensiones durante julio de 2026 bajo un cronograma específico establecido por la ONP.

Para todos estos regímenes, estas son las fechas programadas:

Lunes 13 de julio: Pago mediante depósito en cuenta bancaria

Del 18 al 25 de julio: Pago en modalidad a domicilio

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