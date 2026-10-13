Tras la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, todavía queda un trámite pendiente para quienes cumplieron la labor de miembros de mesa: cobrar la compensación económica. Desde este martes 13 de octubre, los ciudadanos que desempeñaron esta función ya pueden gestionar el pago de S/ 165 correspondiente a su participación durante el proceso electoral. El beneficio económico busca reconocer el trabajo de quienes asumieron la responsabilidad de instalar las mesas de sufragio y participar en el desarrollo de la votación. Por ello, los miembros de mesa deberán verificar las indicaciones oficiales para conocer las modalidades habilitadas y completar el procedimiento de cobro sin inconvenientes.

Ellos son los primeros en cobrar sus S/ 165 por cumplir su deber como miembros de mesas

Los primeros en recibir los S/ 165 serán los ciudadanos que resultaron elegidos miembros de mesa durante los sorteos del 24 de julio, organizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para acceder a esta compensación económica, debieron cumplir con sus funciones durante la jornada electoral y registrar previamente, en la página web de la entidad, la modalidad en la que deseaban recibir el dinero.

En el caso de quienes optaron por el depósito en sus cuentas de ahorros del Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA o Scotiabank, los pagos se efectuarán entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre. Al revisar sus movimientos bancarios, los beneficiarios podrán identificar el abono con distintas denominaciones: “Movilidad”, en el BCP; “A/TR OFICINA NACIONAL DE PROCE”, en el BBVA; y “Tbk-pagos varios”, en Scotiabank.

Los que eligieron transferencias se les realizarán entre el martes 13 y el jueves 15 de octubre

Los miembros de mesa que eligieron la billetera digital Yape como medio de pago también podrán acceder a la compensación de S/ 165. Según el cronograma establecido, las transferencias se realizarán entre el martes 13 y el jueves 15 de octubre, por lo que los beneficiarios deberán estar atentos a los movimientos de sus cuentas durante esos días.

Para confirmar la llegada del dinero, los ciudadanos recibirán un aviso en su correo electrónico con el mensaje: “Recibiste un depósito de parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales”. Además, al consultar el historial de operaciones de Yape, podrán reconocer el abono mediante la denominación “Oficina Nacional de Procesos Electorales”, que identificará el origen del pago.

Acercarse desde el jueves 15 de octubre a una ventanilla del Banco de la Nación los que decidieron cobrar así

Los ciudadanos que eligieron cobrar la compensación de S/ 165 de manera presencial podrán acercarse desde el jueves 15 de octubre a una ventanilla del Banco de la Nación. Para recibir el dinero, deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y realizar el trámite correspondiente. Esta opción también será la vía disponible desde el viernes 16 para quienes no pudieron concretar el pago por otros medios debido al rechazo del sistema financiero.

Por otro lado, quienes asumieron el cargo de miembro de mesa al encontrarse en la fila de electores, ante la ausencia de las personas seleccionadas por sorteo, también podrán cobrar su compensación. En estos casos, el abono se realizará a través de las agencias del Banco de la Nación a partir del jueves 15 de octubre. Así, los ciudadanos que cumplieron esta función durante la jornada electoral podrán acudir a la entidad bancaria para recibir el monto establecido.

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