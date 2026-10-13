Por Redacción EC

Tras la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, todavía queda un trámite pendiente para quienes cumplieron la labor de miembros de mesa: cobrar la compensación económica. Desde este martes 13 de octubre, los ciudadanos que desempeñaron esta función ya pueden gestionar el pago de S/ 165 correspondiente a su participación durante el proceso electoral. El beneficio económico busca reconocer el trabajo de quienes asumieron la responsabilidad de instalar las mesas de sufragio y participar en el desarrollo de la votación. Por ello, los miembros de mesa deberán verificar las indicaciones oficiales para conocer las modalidades habilitadas y completar el procedimiento de cobro sin inconvenientes.