En un contexto de un posible nuevo retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), una buena noticia podría llegar para los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) desde el Congreso de la República. Se trata de la presentación de un proyecto de ley que permite el retiro voluntario de hasta 4 UIT de los fondos acumulados en la ONP, lo que permitiría brindar un importante apoyo a este sector que probablemente atraviesa alguna crisis financiera. De esta manera, esta iniciativa legislativa ha generado dudas entre los asegurados, quienes buscan conocer cómo se realizaría el desembolso del beneficio, así como quiénes quedarían excluidos del beneficio. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUIÉNES SERÍAN LOS BENEFICIARIOS DE UN POSIBLE RETIRO DE HASTA 4 UIT DE LA ONP?

Una nuevo proyecto de ley llegó al Congreso de la República de la mano de Darwin Espinoza y un grupo de parlamentarios de Podemos Perú, quienes buscan, de manera excepcional, autorizar el retiro de fondos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) de hasta 4 UIT, lo que equivale a S/ 21 400. Es así que, la iniciativa dispone que este beneficio estará dirigido exclusivamente a los afiliados que no hayan accedido a una pensión ni se hayan trasladado al Sistema Privado de Pensiones (SPP).

De hecho, esta propuesta legislativa indica que alcanzaría tanto a los trabajadores en actividad como a aquellos que ya dejaron de laborar en la actualidad. “La presente ley es aplicable a todos los ciudadanos afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (Decreto Ley N.° 19990), que se encuentren en condición de aportantes activos o exaportantes que no hayan accedido a una pensión de jubilación”, indica la iniciativa que, además, el desembolso del dinero se realizaría en uno o más armadas.

Sin embargo, eso no es todo, pues, la propuesta presentada por Podemos Perú señala que el documento contempla un esquema de incremento progresivo de las pensiones y propone la modificación de la Ley n° 31301, a fin de ampliar el acceso a la pensión proporcional especial. Por consiguiente, los asegurados podrían cobrar hasta S/ 900 mensuales, siempre que se haya registrado un aporte de 10 años y para los que aportaron por al menos 15 años podrían obtener hasta S/ 1 300 todos los meses.