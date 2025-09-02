Nuevo acuerdo suscrito entre la representación empleadora del Estado peruano y la sindical integrada por diversas confederaciones, ha determinado el reconocimiento de ciertos beneficios económicos en favor de miles de servidores públicos. Con respecto a ello, hoy llama la atención el consenso al que llegaron para entregar de manera extraordinaria, y por única vez, un bono ascendente a los 600 soles que figura dirigido a grupo de trabajadores cuya labor busca verse recompensada hasta con aumentos salariales tras largo proceso de negociación entre ambas partes.

¿A QUIÉNES BENEFICIA EL NUEVO BONO DE 600 SOLES QUE SE OTORGARÁ EN PERÚ?

Con miras al 2026, una noticia en particular viene captando la atención de miles de servidores públicos peruanos tras la firma del denominado Convenio Colectivo en el Nivel Descentralizado donde se determina aumento salarial, por ejemplo, y asimismo el otorgamiento de bonificación extraordinaria ascendente a los 600 soles.

Dicho beneficio laboral forma parte de la serie de acuerdos a los que llegaron el 10 de julio la representación empleadora del Estado Peruano y las organizaciones sindicales del sector salud, tras reunión llevada a cabo en el PARANINFO del Ministerio de Salud (Minsa) a fin de resolver los alcances referentes a incrementos remunerativos de trabajadores, beneficios sociales y mejores condiciones brindadas en el marco de la formulación del presupuesto público correspondiente al Año Fiscal venidero.

Con respecto a los beneficiarios del bono de 600 soles cuya entrega se efectuará de manera excepcional y por única vez, resulta importante destacar que solamente figura dirigido a quienes están comprendidos en el Decreto Legislativo 1153 que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio de las siguientes entidades públicas:

Ministerio de Salud y sus organismos públicos

Ministerio de Defensa

Ministerio del Interior

Ministerio Público

Ministerio de Educación

En 2026, el personal del Minsa recibirá bonificación extraordinaria ascendente a los 600 soles, tal y como lo precisa la cláusula décima octava del Convenio Colectivo Descentralizado suscrito entre el Estado y sindicato de trabajadores. (Fuente: El Peruano)

Gobiernos regionales y sus organismos públicos

Instituto Nacional Penitenciario

Entidades públicas cuyo titular es el más alto funcionario público del Poder Ejecutivo, Judicial o Legislativo

El convenio colectivo descentralizado sectorial de salud para el periodo 2025-2026, hoy da a conocer mediante cláusula décimo octava, que el Minsa “se compromete a realizar las gestiones pertinentes ante las instancias competentes para la aprobación y financiamiento de una bonificación extraordinaria de S/600″ que no está afecta a cargas sociales ni es de naturale pensionable.

FECHA DE PAGO DEL BONO DE 600 SOLES PARA EL PERSONAL DEL MINSA QUE DEBE CUMPLIR CON ESTOS REQUISITOS

Hoy los trabajadores peruanos vinculados al sector de salud del Minsa, reciben con agrado la noticia entorno a ese bono de 600 soles que figura enmarcado entre los beneficios que pasarán a recibir durante el primer semestre del 2026.

Así es como figura detallado en Convenio Colectivo Descentralizado que firmaron la representación empleadora estatal y sindicato puntual, y aunque no se detalla fecha de pago específica, resulta importante que a partir de la fecha, todos los beneficiarios comprendidos dentro del Decreto Legislativo N° 1153, puedan revisar tanto redes sociales de dicha entidad como plataformas oficiales de Gobierno para confirmar ejecución de abono.