Por Redacción EC

El Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) fue un fondo creado por el Estado peruano en 1979 con el objetivo de financiar programas de vivienda, obras de infraestructura básica y servicios para los trabajadores. Los aportes eran obligatorios y se descontaban a trabajadores dependientes e independientes, además de incluir contribuciones de empleadores y del Estado. En dicho aspecto, los aportes al Fonavi se realizaron aproximadamente entre 1979 y 1998, periodo en el que millones de trabajadores peruanos contribuyeron al fondo mediante descuentos en sus remuneraciones. Posteriormente, el sistema fue eliminado durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori como parte de un conjunto de reformas económicas orientadas a reducir el papel del Estado y reorganizar el sistema de financiamiento público. El FONAVI fue reemplazada después por el Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES) mediante la Ley N.º 26969.