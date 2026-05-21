El Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) fue un fondo creado por el Estado peruano en 1979 con el objetivo de financiar programas de vivienda, obras de infraestructura básica y servicios para los trabajadores. Los aportes eran obligatorios y se descontaban a trabajadores dependientes e independientes, además de incluir contribuciones de empleadores y del Estado. En dicho aspecto, los aportes al Fonavi se realizaron aproximadamente entre 1979 y 1998, periodo en el que millones de trabajadores peruanos contribuyeron al fondo mediante descuentos en sus remuneraciones. Posteriormente, el sistema fue eliminado durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori como parte de un conjunto de reformas económicas orientadas a reducir el papel del Estado y reorganizar el sistema de financiamiento público. El FONAVI fue reemplazada después por el Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES) mediante la Ley N.º 26969.

Fonavi aprueba quinto grupo de reintegro para más de 66 mil beneficiarios. Conoce la lista de beneficiarios

La Comisión Ad Hoc – Ley N.° 29625 aprobó el Quinto Grupo de Reintegro del padrón nacional de beneficiarios del Fonavi, permitiendo la devolución de aportes a 66,644 exfonavistas que anteriormente recibieron pagos parciales. El proceso incluye a personas mayores de 67 años, fonavistas fallecidos que hubieran alcanzado los 88 años, ciudadanos registrados en Conadis, pensionistas por invalidez y personas con enfermedades graves o terminales acreditadas. Los pagos se realizan a través del Banco de la Nación y los beneficiarios deben verificar previamente su inclusión en el padrón oficial mediante la plataforma de consulta del Fonavi antes de acercarse a una agencia. Lo pueden hacer a través de la página: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/. El proceso se desarrolla con un cronograma basado en el último dígito del DNI y las autoridades recordaron que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

Sepa que hacer en caso de no acceder a la página por internet si se encuentra incluido en el padrón de beneficiarios

Para muchos fonavistas adultos mayores, el principal problema no es el trámite en sí, sino el uso de internet. En esos casos existen alternativas presenciales y telefónicas para evitar que dependan de plataformas digitales. La consulta y el cobro son gratuitos y pueden hacerse sin necesidad de contratar intermediarios o “tramitadores”. Una de las opciones más sencillas para quienes no manejan herramientas digitales sería llamar por teléfono. Los fonavistas puede comunicarse a la central de atención (01) 317-8888 y brindar su DNI para consultar si figura en el padrón de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. También se recomienda buscar apoyo de un familiar de confianza como un hijo, nieto o familiar que puede ayudar únicamente para realizar la consulta del padrón con el DNI del fonavista. Después de confirmar que aparece en la lista, el beneficiario puede ir personalmente al banco.

¡Cuidado con las estafas! Los procesos de cobranza son gratuitos y no entregar documentos para que firmen otras personas

Algunos adultos mayores son abordados por personas que ofrecen “agilizar” el cobro a cambio de dinero. El proceso oficial no tiene costo y las autoridades recomiendan no entregar documentos ni firmar papeles a desconocidos. Una recomendación práctica para adultos mayores: antes de salir de casa, tener a la mano DNI, lentes (si los usan), número telefónico de un familiar y documentos adicionales si se trata de herederos o representantes. Esto puede evitar viajes innecesarios y largas esperas. Hay que considerar que la eliminación del FONAVI generó controversia porque millones de trabajadores habían realizado aportes durante años y muchos consideraron que nunca recibieron un beneficio equivalente. Esa situación dio origen a una larga lucha de exaportantes que años después desembocó en el referéndum de 2010 y el proceso de devolución.