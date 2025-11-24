Luego de que semanas atrás se oficializara el retiro de la AFP, beneficiando a millones de peruanos, ahora los afiliados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se mantienen a la expectativa de correr la misma suerte. Pues, en el Congreso de la República se han presentado diversos proyectos de ley que buscan el retiro de ONP de hasta 4 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 21 400. A pesar de que esta iniciativa ha recibido una serie de críticas y disconformidades, los autores principales del dictamen sostienen que el dinero serviría para que la población afronte la crítica situación económica que se vive en algunas partes del país. Así, en caso de ser aprobado se establecería los requisitos y el cronograma de pagos para ciertos beneficiarios. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL RETIRO DE ONP?

En medio de un retiro voluntario de la AFP, los congresistas Américo Gonza Castillo, Flavio Cruz Mamani, Kelly Roxana Portalatino Ávalos, José María Balcázar Zelada, Isaac Mita Alanoca y Waldemar José Cerrón Rojas, presentaron un proyecto de ley que permite a los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la ONP, retirar hasta 4 UIT o S/ 21 400 de sus fondos. Según la iniciativa, no se otorgará de manera automática a todos los asegurados, es decir, estará sujeto a la disponibilidad, por lo que se ejecutaría en cuatro armadas.

Asimismo, el MEF dispondrá de 60 días para establecer el procedimiento operativo, y el primer desembolso deberá efectuarse dentro de los 15 días posteriores a la publicación de dicha reglamentación. Sin embargo, hasta el momento no se ha brindado más información sobre el proyecto; aunque, algunos parlamentarios han mostrado su rechazo, argumentando que esta norma es inviable, por lo que pone en riesgo el proceso del retiro de la ONP.

¿QUIÉNES PODRÍAN ACCEDER AL RETIRO DE ONP, SEGÚN PROYECTO DE LEY?

Afiliados al SNP a través de la ONP que no hayan accedido aún a una pensión de jubilación.

Personas que no se hayan trasladado al sistema privado de pensiones (AFP), es decir, que no hayan migrado sus aportes al régimen del SPP.

Afiliados que no hayan cobrado el Bono de Reconocimiento. El proyecto lo excluye como requisito de beneficio para quienes ya lo hayan recibido.

En ciertos casos se precisa que el monto a retirar no podrá exceder el total de aportes acumulados por cada afiliado; por ello, aun cuando el límite sea de 4 UIT, el desembolso podría ser menor si el afiliado no cuenta con dicho nivel de ahorro.

