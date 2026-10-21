El acceso a la identificación electrónica tendrá una nueva oportunidad para miles de ciudadanos en el Perú. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una campaña que permitirá obtener el DNI electrónico sin costo en distintas localidades del territorio nacional, con jornadas programadas hasta el domingo 25 de octubre. La iniciativa busca facilitar los trámites de identificación de las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, así como de otros grupos prioritarios que requieren contar con este documento para realizar gestiones y acceder a servicios esenciales.

¿En qué regiones se podrá obtener el DNI electrónico gratuito?

La iniciativa contempla la participación de 25 regiones del país y forma parte del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028. Entre los departamentos incluidos figuran Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín y La Libertad.

La cobertura también alcanza a Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. De esta manera, la campaña busca acercar los servicios de identificación a ciudadanos de distintas zonas del Perú, aunque las sedes disponibles y los horarios dependerán de la programación establecida para cada localidad.

¿Qué distritos de Lima participarán en la campaña?

En Lima, Reniec desplegará puntos itinerantes en espacios públicos, locales comunales, dependencias municipales y otros establecimientos habilitados para atender a los ciudadanos. Este mecanismo permitirá llevar los servicios de identificación a diferentes sectores de la capital, sin concentrar todas las jornadas en una única oficina.

Los distritos considerados son Ancón, Carabayllo, Chorrillos, Comas, Independencia, Lima, Los Olivos, Lurigancho, Pachacámac, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Santa Rosa, Surquillo y Villa El Salvador. Para conocer la dirección exacta de cada sede y su horario de atención, los interesados pueden consultar el cronograma de puntos itinerantes de Reniec.

¿Quiénes tienen derecho al DNI electrónico sin pagar?

El beneficio está dirigido principalmente a personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y necesitan regularizar su documentación. Según la información difundida por Reniec, entre los grupos priorizados figuran ciudadanos con urgencias médicas, adultos mayores, así como niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad.

La campaña también contempla la atención de trámites relacionados con la identificación y la orientación sobre registros civiles. Debido a que las jornadas tienen cupos, sedes y condiciones específicas, se recomienda verificar previamente qué servicios estarán disponibles en cada punto antes de acudir.

¿Hasta cuándo se podrá realizar el trámite gratuito?

La campaña de DNI electrónico se extenderá hasta el 25 de octubre de 2026, por lo que los ciudadanos que cumplan con los criterios establecidos deberán revisar las fechas y los horarios asignados a su localidad. La disponibilidad de atención puede variar entre regiones y distritos, de acuerdo con la programación de las brigadas itinerantes.

Antes de desplazarse, conviene consultar el listado de sedes habilitadas y confirmar que el punto elegido realizará el trámite requerido. Así, los beneficiarios podrán aprovechar esta iniciativa de Reniec y evitar viajes innecesarios a establecimientos que no formen parte de la jornada correspondiente.