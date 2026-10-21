Por Redacción EC

El acceso a la identificación electrónica tendrá una nueva oportunidad para miles de ciudadanos en el Perú. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una campaña que permitirá obtener el DNI electrónico sin costo en distintas localidades del territorio nacional, con jornadas programadas hasta el domingo 25 de octubre. La iniciativa busca facilitar los trámites de identificación de las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, así como de otros grupos prioritarios que requieren contar con este documento para realizar gestiones y acceder a servicios esenciales.