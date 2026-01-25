El Poder Ejecutivo oficializó un incremento en las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), elevando el tope máximo a S/1,000 mediante el Decreto Supremo N.º 330-2025-EF. Esta medida busca mejorar la calidad de vida de miles de adultos mayores, ajustando los montos de jubilación e invalidez según los nuevos criterios de la normativa vigente del Ministerio de Economía y Finanzas.

La actualización beneficiará a miles de ciudadanos que han dedicado años de aportes al sistema previsional estatal. Debido a procesos administrativos, el pago se verá reflejado recién en la planilla del segundo mes del año, siguiendo un cronograma de desembolsos ya establecido por la entidad. Conoce los requisitos específicos de aportación y las fechas exactas según tu apellido.

¿QUIÉNES SON LOS JUBILADOS BENEFICIARIOS DEL AUMENTO ONP PARA FEBRERO 2026?

El grupo de personas que percibirá este incremento está conformado por más de 237,000 ciudadanos adscritos al Sistema Nacional de Pensiones. Específicamente, la norma beneficia a:

Pensionistas que se encuentren bajo la modalidad de jubilación.

Asegurados que perciban una pensión por concepto de invalidez.

Aquellos que hayan consolidado su derecho a un pago definitivo a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Exportantes que acrediten, como mínimo, 20 años de contribuciones al sistema previsional.

Foto: Andina

¿CUÁL ES EL NUEVO MONTO MÁXIMO ESTABLECIDO POR EL EJECUTIVO?

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 330-2025-EF, el Estado ha dispuesto que el límite más alto para las pensiones se eleve hasta los S/ 1,000 mensuales. El ajuste individual puede suponer una mejora de hasta S/ 100 en la remuneración del jubilado.

Es importante precisar que, si un ciudadano ya percibió un alza previa vinculada a la Ley N.º 32123, la institución previsional solamente depositará la diferencia monetaria que falte para alcanzar el nuevo tope legal.

¿EN QUÉ FECHAS SE REALIZARÁ EL DEPÓSITO SEGÚN EL APELLIDO?

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) aclaró que el dinero no se abonó en enero debido a que el procesamiento de las planillas de dicho mes concluyó antes de la emisión del decreto. Por ello, el pago acumulado se efectuará en febrero de 2026 bajo el siguiente orden alfabético de apellidos:

Letras A hasta la C: Jueves 6 de febrero.

Letras D hasta la L: Lunes 9 de febrero.

Letras M hasta la Q: Martes 10 de febrero.

Letras R hasta la Z: Miércoles 11 de febrero.

Composición EC: Andina / Gémini

¿CÓMO SE FINANCIARÁ ESTA INICIATIVA GUBERNAMENTAL?

La implementación de este reajuste previsional requiere una inversión anual proyectada de S/ 311 millones. Este financiamiento será asumido directamente por la ONP mediante su presupuesto institucional. La medida garantiza que el incremento sea sostenible en el tiempo, asegurando el flujo de caja necesario para cubrir las planillas de los miles de beneficiarios del sistema público sin comprometer la estabilidad financiera del organismo.

Foto: Andina

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA ONP Y LA AFP?

La ONP es la Oficina de Normalización Previsional que se encarga del Sistema Nacional de Pensiones. La entidad recibe y gestiona los aportes de las personas que se encuentran afiliadas a este sistema de fondo común. Su sistema sirve para pagar las jubilaciones de los ciudadanos peruanos que ya se encuentran dentro de la edad para percibir su pensión por años de aporte y para solventar la jubilación de actuales trabajadores a futuro. En este sistema nacional de pensiones, el número de aportantes debe ser mayor al número de jubilados para que este programa cuente con un funcionamiento óptimo. En caso de no desarrollarse de esta forma, no todas las personas podrían acceder a este beneficio.

Por otro lado, la AFP son las siglas de la Administradora de Fondos de Pensiones, que mediante el Sistema Privado se encarga de proteger los aportes con un funcionamiento de aportes en cuentas individuales directamente a nombre del aportante. Las AFP cuentan con cuatro tipos de fondo que tienen distinto riesgo. Estos permiten rentabilizar lo que han ahorrado dentro de un determinado tiempo, para que luego sea retribuido cuando le corresponda la jubilación a sus aportantes.

VÍDEO RECOMENDADO: