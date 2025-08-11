El inicio de agosto 2025 trae una buena noticia para miles de adultos mayores que integran la Oficina de Normalización Previsional (ONP): el pago de la pensión a través del Banco de la Nación, correspondiente al mes en curso. De esta manera, la ONP informó, a través de un cronograma de pagos, que los pensionistas de la Ley 19990 serán los primeros en cobrar según la letra inicial de su apellido paterno. Asimismo, la entidad anunció a sus asegurados que ellos no trabajan con tramitadores, a fin de evitar estafas y suplantación de identidad. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

Cronograma de pagos para los pensionistas del Decreto Ley n° 19990

Son miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en recibir el pago correspondiente a agosto de 2025. De esta manera, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. También podrán cobrar en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario. A continuación, estas son las fechas establecidas:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | Viernes 8 de agosto

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | Lunes 11 de agosto

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | Martes 12 de agosto

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | Miércoles 13 de agosto

Pago a domicilio | del viernes 15 al domingo 24 de agosto.

Calendario de pagos para los jubilados del Decreto Ley n° 20530