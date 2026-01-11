Tras el inicio de enero 2026, el Banco de la Nación compartió el cronograma de pagos para los adultos mayores que forman parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y los trabajadores del sector público. En esta oportunidad, los primeros en cobrar su pensión serán los del régimen 19990, de acuerdo a la inicial de su apellido paterno detallado en el cronograma; mientras que los empleados estatales aún cobrarán su remuneración en la tercera semana del presente mes. Esta iniciativa, principalmente, busca contribuir a la protección económica de los afiliados a la SNP, personas con discapacidad y viudas o herederos legales de los asegurados, fortaleciendo así su bienestar y calidad de vida. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES SON LOS PENSIONISTAS QUE COBRAN A PARTIR DE ESTE LUNES 12 DE ENERO EN EL BANCO DE LA NACIÓN?

En la actualidad, son miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago correspondiente a enero 2026. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán cobrar su dinero en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, estas son las fechas establecidas, según la inicial del apellido parte de los pensionistas:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | Lunes 12 de enero

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | Martes 13 de enero

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | Miércoles 14 de enero

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | Jueves 15 de enero

Pago a domicilio | del viernes 16 y el domingo 25 de enero.

¿CÓMO COBRAR UNA PENSIÓN DE S/ 1 250 EN LA ONP?

A través del Decreto Supremo n.º 330-2025-EF, publicada en el diario oficial El Peruano, se estableció un reajuste para los pensionistas que estén bajo el régimen de la Ley 19990 de la ONP, obteniendo un tope máximo de hasta S/ 1 000 (antes S/ 893). Esta medida está dirigida exclusivamente para los pensionistas con jubilación e invalidez del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), que cuenten con el reconocimiento de una pensión definitiva hasta el 31 de diciembre del 2025. En cuanto a los adultos mayores que reciban una jubilación, la medida alcanza a aquellas otorgadas a afiliados que acrediten al menos 20 años de aportes, lo que llevará a un aumento de hasta S/ 100.

Por otra parte, para quienes hayan percibido un aumento previo en virtud de la Ley n.º 32123, se abonará el monto adicional correspondiente a fin de completar el beneficio establecido. Así, si bien se ha establecido el monto máximo, existe la posibilidad de que los afiliados reciban el 25 % más en su pensión gracias a la Bonificación por edad avanzada (BEA). Es decir, los jubilados podrían recibir cerca de S/ 1 250 mensuales, siempre que haya cumplido 80 años en adelante y recibido una pensión máxima de S/ 1 000. Esto se verá reflejado en su boleta de pago como “BONIF POR EDAD AVANZADA”, según comparte Infobae.