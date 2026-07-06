Miles de pensionistas de la ONP podrán disponer de sus haberes este miércoles 8 de julio, de acuerdo con el cronograma oficial establecido por la entidad. Los depósitos se realizan directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios, quienes pueden retirar su dinero en agencias, cajeros automáticos y agentes autorizados del Banco de la Nación, así como de otras entidades financieras afiliadas.

Este mes representa un alivio económico para muchos adultos mayores, ya que los pensionistas que cumplen con los requisitos establecidos también recibirán la gratificación de Fiestas Patrias, equivalente al monto de una pensión adicional. Este beneficio alcanza a los jubilados del Decreto Ley N.° 19990 que tienen derecho a este pago extraordinario.

¿Quiénes cobran su pensión este 8 de julio?

Según el cronograma oficial de la ONP, este 8 de julio corresponde el pago a los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 cuyo apellido paterno comienza con las letras D, E, F, G, H, I, J, K o L. El depósito se efectuará en las cuentas del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif, dependiendo de la entidad donde el beneficiario recibe su pensión.

Quienes pertenezcan a este grupo podrán retirar el dinero el mismo día del depósito o dejarlo en su cuenta para utilizarlo cuando lo consideren conveniente. La ONP recordó que no existe obligación de acudir inmediatamente a las agencias bancarias, por lo que recomienda evitar las horas de mayor afluencia para realizar un cobro más seguro.

Cronograma de pagos de julio 2026

El calendario de depósitos para los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 continúa de la siguiente manera: A-C cobraron el 7 de julio; D-L, el 8 de julio; M-Q, el 9 de julio; y R-Z, el 10 de julio. En tanto, los beneficiarios de convenios internacionales recibirán su pensión el 14 de julio, mientras que el servicio gratuito de pago a domicilio se desarrollará entre el 13 y el 25 de julio.

La ONP informó que más de 790 mil pensionistas recibirán el pago correspondiente al mes de julio, y cerca de 649 mil de ellos también accederán a la gratificación por Fiestas Patrias, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Recomendaciones para el cobro de la pensión

La ONP recomienda a los pensionistas verificar previamente la fecha que les corresponde antes de acudir a una agencia bancaria. Asimismo, recuerda que el dinero permanecerá disponible en la cuenta, por lo que no es necesario retirarlo el mismo día del depósito. Esta medida busca reducir las aglomeraciones y brindar mayor seguridad a los adultos mayores.

Los beneficiarios también pueden consultar el cronograma oficial y acceder a diversos servicios previsionales a través de la plataforma virtual de la ONP o mediante su aplicación móvil. Con ello, la entidad busca facilitar los trámites y garantizar que los pensionistas reciban oportunamente tanto su pensión mensual como los beneficios extraordinarios correspondientes al mes de julio.

Cómo saber si te toca cobrar este 8 de julio

La forma más sencilla de identificar si te corresponde el pago el 8 de julio es revisar la primera letra de tu apellido paterno: si está entre D y L, la ONP ha previsto el depósito para ese día. También puedes consultar el cronograma actualizado en la web oficial de la ONP, en el portal del Banco de la Nación o en las redes sociales institucionales, donde se comparte el calendario con detalle.

Los pensionistas pueden verificar el abono revisando su estado de cuenta en cajeros, ventanillas o aplicaciones bancarias, y se recomienda evitar acudir todos al mismo tiempo a las agencias para reducir colas y tiempos de espera. En caso de dudas, la ONP mantiene canales de atención telefónica y virtual para orientar sobre fecha de pago, modalidad y montos de pensión y gratificación.

Un ingreso clave para miles de adultos mayores

Cada jornada de pago, incluida la del 8 de julio, representa más que un trámite administrativo: es el momento en que miles de jubilados, viudas y huérfanos reciben el ingreso con el que sostienen su día a día. La ONP estima que más de 790.000 pensionistas se benefician del desembolso de julio en todo el país, con un impacto directo en economías familiares y locales.

En el contexto de Fiestas Patrias, la combinación de pensión y gratificación se convierte en un alivio económico que muchos usan para ponerse al día en pagos, comprar medicinas o compartir la mesa con hijos y nietos. Por eso, para quienes tienen apellido paterno entre D y L, este 8 de julio no es una fecha cualquiera: es el día en que su esfuerzo de años trabajados se traduce una vez más en una pensión que llega puntualmente a su cuenta.

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