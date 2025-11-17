Noviembre 2025 trae consigo una serie de beneficios dirigidos exclusivamente a los trabajadores del sector público y a los pensionistas, especialmente a aquellos que forman parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). En esta oportunidad, según el cronograma de pagos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los primeros en cobrar su pensión serán los adultos mayores del Decreto Ley n° 19990 de la ONP, a través del Banco de la Nación. Así, el pago seguirá ejecutándose de manera gradual a lo largo de todo el mes hasta alcanzar a los empleados estatales, lo cual servirá para afrontar los gastos imprevistos propios de fin de año. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO COBRAN LOS JUBILADOS DEL DECRETO LEY 19990 SU PENSIÓN DE NOVIEMBRE 2025?

En la actualidad, son miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago correspondiente a noviembre 2025. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán cobrar en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, estas son las fechas establecidas:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | Viernes 7 de noviembre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | Lunes 10 de noviembre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | Martes 11 de noviembre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | Miércoles 12 de noviembre

Pago a domicilio | del viernes 14 y el domingo 23 de noviembre.

¿CUÁNTO ES LA PENSIÓN MÁXIMA EN LA ONP 2025?

Todas las personas que deseen acceder a la pensión máxima de la Oficina de Normalización Previsional deben tener en cuenta que el monto asciende a S/ 893 y que deberán cumplir con dos requisitos fundamentales. Según la ONP, primero es haber cumplido 65 años como mínimo. Mientras que la segunda condición es haber aportado al Sistema Nacional de Pensiones por más de 20 años, lo que equivale a 240 meses. Esto permitirá que los adultos mayores puedan afrontar los gastos imprevistos, principalmente en celebraciones de fin de año.

Es importante mencionar que el monto mínimo de pensión para quienes han contribuido durante mencionado periodo se establece en S/ 600 este 2025. Asimismo, al cumplir estos requisitos les permitirá a los trabajadores acceder a la pensión máxima disponible en el sistema. También dicha jubilación está sujeto a una deducción del 4 % para al Seguro Social de Salud (EsSalud), lo cual se aplicará del monto bruto, asegurando que todos los adultos mayores cuenten con una atención médica digna.