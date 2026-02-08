La Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció un reajuste en las pensiones que beneficiará a miles de jubilados a nivel nacional desde febrero de 2026. La medida forma parte de la actualización anual que realiza la entidad con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los asegurados frente al contexto económico actual.

El incremento se aplicará de manera automática y alcanzará solo a un grupo específico de pensionistas, según precisó la ONP. No todos los jubilados accederán al beneficio, ya que existen criterios definidos y exclusiones claras. Conoce quiénes recibirán el aumento, cuál es el monto oficial, quiénes quedan fuera y cuándo se realizará el pago de las pensiones.

Foto: Andina

¿QUIÉNES SON LOS JUBILADOS DE LA ONP QUE RECIBIRÁN UN AUMENTO EN FEBRERO DEL 2026?

El reajuste está dirigido a más de 230 mil pensionistas afiliados al Decreto Ley N.° 19990.

Específicamente, la norma beneficia a:

Pensionistas que se encuentren bajo la modalidad de jubilación.

Asegurados que perciban una pensión por concepto de invalidez.

Aquellos que hayan consolidado su derecho a un pago definitivo a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Exportantes que acrediten, como mínimo, 20 años de contribuciones al sistema previsional.

La ONP aclaró que no será necesario realizar ningún trámite adicional, ya que el aumento se incorporará de forma directa en el pago mensual correspondiente a febrero.

¿CUÁL ES EL MONTO OFICIAL DEL AUMENTO QUE OTORGARÁ LA ONP?

El incremento aprobado es de S/100 adicionales en la pensión mensual. Este monto se sumará automáticamente al ingreso que ya perciben los pensionistas que cumplan con los requisitos establecidos.

Esta medida busca asegurar que los beneficiarios mantengan un ingreso acorde a las condiciones económicas actuales del país.

Foto: Andina

¿QUÉ JUBILADOS QUEDAN EXCLUIDOS DEL NUEVO REAJUSTE?

El incremento de S/ 100 no alcanzará a todos los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones. Quedan fuera del reajuste completo quienes perciben pensiones proporcionales con menos de 20 años de aportes, ya que este grupo recibió un aumento de S/ 50 en enero de 2025.

Además, los jubilados que accedieron previamente a un incremento bajo la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano solo recibirán el monto necesario para completar los S/ 100, con el fin de evitar duplicidades y equilibrar los beneficios entre las normas vigentes.

En paralelo, el decreto ratifica que la pensión mínima de jubilación e invalidez se mantiene en S/600, mientras que el tope máximo de pensión se eleva de S/893 a S/1,000 mensuales desde enero de 2026, aunque este último ajuste solo aplica para quienes cumplan con los requisitos establecidos, principalmente nuevos pensionistas.

Foto: Andina

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL DEPÓSITO DE LAS PENSIONES EN FEBRERO?

La ONP publicó el cronograma oficial de pagos para febrero, que beneficiará a 772,372 asegurados en todo el país. El depósito se realizará de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno:

Letras A–C: viernes 6 de febrero

Letras D–L: lunes 9 de febrero

Letras M–Q: martes 10 de febrero

Letras R–Z: miércoles 11 de febrero

El jueves 12 de febrero se efectuará el pago a 66,299 pensionistas pertenecientes a otros regímenes, como los del N.° 18846 y N.º 20530, y a aquellos pertenecientes a pensiones por encargo, al Régimen Especial Pesquero y al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, según informa Expreso.

Foto: Andina / Gémini

¿CÓMO CONSULTAR LA CONSTANCIA DE PAGO Y RESOLVER DUDAS?

Los pensionistas pueden revisar y descargar su constancia de pago mediante la plataforma ONP Virtual, ingresando a la opción “Cobro pensión” con su DNI y clave virtual. En caso de no contar con esta clave, es posible generarla desde “Tu zona segura”, validando un código enviado al correo electrónico registrado.

Asimismo, la ONP mantiene habilitado el servicio telefónico “ONP Te Escucha” al (01) 634 2222, opción 1, disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 17:30 horas, para atender consultas relacionadas con pagos, cronogramas y trámites previsionales.

