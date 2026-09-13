Como todos los meses, miles adultos mayores y trabajadores del sector público esperan con mucho entusiasmo el depósito de su dinero a través del Banco de la Nación. Por ello, según el cronograma de pagos admitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), establece que los pensionistas del régimen 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a nivel nacional, junto al servicio de pago a domicilio, serán los primeros en cobrar, mientras que los empleados estatales a partir de la tercera semana de septiembre 2026. De esta manera, este sector podrá disfrutar de este dinero que les permitirá cubrir ciertos gastos imprevistos como, por ejemplo, alimentos de primera necesidad, medicinas, entre otros. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ PENSIONISTAS DE LA ONP COBRAN A PARTIR DEL 14 DE SEPTIEMBRE?

De acuerdo con el cronograma oficial, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará desde este lunes 14 al miércoles 23 de septiembre el pago de pensiones a domicilio para 10 171 jubilados de Lima Metropolitana y Callao. Así, te presentamos, compartido por Exitosa, las fechas en las que el personal acudirá a las zonas establecidas:

Lima Norte (14 al 16 de septiembre): Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla. Lima Sur (17 y 18 de septiembre): Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Lima Centro (19 al 21 de septiembre): Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

¿QUÉ TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COBRAN A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE EN EL BANCO DE LA NACIÓN?

El Banco de la Nación publicó el cronograma oficial de pagos correspondiente a septiembre 2026, en el que se establecen las fechas para el depósito de remuneraciones para los trabajadores del sector público: