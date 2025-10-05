A través del Banco de la Nación (BN), hoy son miles los jubilados que reciben de manera mensual el pago por las contribuciones realizadas al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) creado mediante el Decreto Ley N° 19990. En ese sentido, octubre 2025 se presenta como un nuevo mes de abonos dirigidos hacia quienes conforman ciertos grupos beneficiarios, y desde el martes 7 según lo precisa la Oficina de Normalización Previsional (ONP) considerando la letra inicial del apellido paterno.

ESTOS JUBILADOS DE LA ONP COBRAN PENSIÓN DESDE EL MARTES 7 DE OCTUBRE VÍA EL BN

El Gobierno aprobó a fines de diciembre de 2024, el calendario de fechas para la realización de diversos pagos que bajo normativa vigente con número 005, dispone aplicar durante jornadas puntuales el abono de las prestaciones económicas asociadas a la ONP, y también dirigidas a servidores públicos laborando para el Estado.

Con respecto al presente mes de octubre, la información estatal brindada refiere que cada uno de los 770 mil 097 jubilados beneficiarios a nivel nacional, y considerados para esta ocasión, podrá verse favorecido con el otorgamiento de nuevo monto, siendo el martes 7 la fecha de inicio de retribuciones teniendo en cuenta tal y como ocurre desde hace varios años, a la primera letra del apellido paterno consignado en Documento Nacional de Identidad (DNI) según el siguiente orden:

A a C , MARTES 7 DE OCTUBRE

, D a L , JUEVES 9 DE OCTUBRE

, M a Q , VIERNES 10 DE OCTUBRE

, R a Z, LUNES 13 DE OCTUBRE

- Pago a domicilio: Del 15 al 24 de OCTUBRE

Con respecto al pago dirigido a otros regímenes según lo dispone el Cronograma Anual Mensualizado establecido a través de Resolución Viceministerial 005, dicho calendario determina también que los beneficiarios mediante “Convenios Internacionales / Ley 27803″, cobren desde el 15 de octubre, mientras por “Decreto Ley 18846 / Decreto Ley 20530 y pensiones por encargo / Ley 30003 - Pensionistas Pesqueros / Ley 26790 - Pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)”, a partir del martes 14.

Casi 800 mil jubilados podrá cobrar sus respectivas pensiones a partir de fechas puntuales del mes de mayo, tal y como lo dispone Resolución Viceministerial aprobada por el Gobierno. (Fuente: El Peruano)

Resulta importante destacar a propósitos de esos depósitos, que si bien el abono en cuenta bancaria de cada jubilado se lleva a cabo desde las fechas mencionadas, recuerda que el dinero de la pensión siempre permanece disponible para retiro mediante los cajeros automáticos o agentes bancarios más cercanos a tu domicilio, y en el momento que lo consideres oportuno.

APARTE DEL BN, ESTOS SON LOS BANCOS DONDE SE PUEDE COBRAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN PERÚ

Los beneficiarios titulares que acceden al cobro de la pensión por jubilación en Perú, reciben mensualmente el monto máximo de S/893 y mínimo de 600 a través de los abonos realizados por la ONP hacia cuentas de ahorro que registraron al momento de generar la afiliación al SNP.

Recuerda que el depósito en cuenta bancaria es gestionado por dicha entidad de Gobierno ante los mismos bancos con los cuales se tiene un convenio suscrito, y desde agosto de 2023 contempla la incorporación de nuevas instituciones financieras.

Ante lo expuesto, te contamos que si figuras enmarcado dentro lo establecido mediante el Decreto Ley 19990 del SNP u otros regímenes, entre el 7 y 13 de octubre, y a partir del miércoles 15 también, puedes terminar accediendo al cobro de tu pensión como jubilado en cualquiera de las siguientes entidades aparte del BN: