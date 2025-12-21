El último tramo del año ha llegado y con él las fechas finales para que miles de pensionistas aseguren su sustento económico. Tras el inicio de los desembolsos a principios de mes, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) mantiene activos otros mecanismos de pago para aquellos beneficiarios que, por su modalidad de cobro, cierran el calendario oficial de este 2025.

Es fundamental que los adultos mayores y sus familias estén atentos a los plazos establecidos para evitar contratiempos en estas festividades. Descubre en las siguientes líneas quiénes integran este grupo, los plazos vigentes y las novedades sobre el tan comentado retiro de fondos públicos.

¿QUÉ PENSIONISTAS TIENEN DISPONIBLES SUS PAGOS HASTA EL 29 DE DICIEMBRE?

Actualmente, quienes aún pueden acceder a sus pensiones mediante el Banco de la Nación y otras entidades bancarias asociadas son aquellos que eligieron la modalidad de pago a domicilio. Esta alternativa, diseñada para brindar comodidad y protección a los jubilados, se extiende durante la segunda mitad del mes. En específico, los grupos que se encuentran en este cronograma son:

Aportantes del Decreto Ley 19990: Este grupo masivo inició su recepción domiciliaria el pasado 16 de diciembre y el servicio continuará operando hasta el lunes 29.

Este grupo masivo inició su recepción domiciliaria el pasado 16 de diciembre y el servicio continuará operando hasta el lunes 29. Beneficiarios de regímenes diversos: Aquellos que pertenecen al Decreto Ley 18846, al Decreto Ley 20530 y a las pensiones por encargo), así como los jubilados de la industria pesquera (Ley 30003) y del seguro de riesgo (Ley 26790), verán llegar el dinero a sus hogares entre el 22 y el 29 de diciembre.

Es necesario recordar que los abonos directos en cuenta para la Ley 19990 se realizaron escalonadamente entre el 5 y el 12 de diciembre, mientras que para el resto de regímenes el depósito bancario se efectuó el pasado lunes 15.

Composición EC: Andina / Gémini

¿ES POSIBLE RETIRAR EL DINERO DE LA ONP COMO OCURRE CON LAS AFP?

A pesar de la gran expectativa generada por el sistema privado, el panorama para el Sistema Nacional de Pensiones es radicalmente distinto. A día de hoy, no se ha ratificado una norma que faculte el retiro masivo de aportes de la ONP. Aunque se han debatido propuestas legislativas en el Congreso para liberar hasta 4 UIT (S/21,400), estas iniciativas no han prosperado como ley general.

La única alternativa que ha mostrado avances en las comisiones parlamentarias es sumamente restrictiva. Esta se enfoca exclusivamente en personas de edad avanzada que no superen la década de contribuciones y que, lamentablemente, atraviesen crisis de salud severas. Para este grupo específico, se planteó un desembolso limitado de 1/4 de UIT, pero sigue sin ser una realidad para el resto de afiliados.

¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBEN SEGUIR LOS JUBILADOS EN ESTAS FECHAS?

Debido a que nos encontramos en plena temporada navideña, la ONP ha enfatizado la importancia de la prevención. Se sugiere a los beneficiarios que recibirán el dinero en sus casas verificar siempre la identificación del personal oficial.

Asimismo, para aquellos que ya tienen el dinero en sus cuentas desde las fechas pasadas (como el 5 o el 10 de diciembre), se recomienda priorizar el uso de cajeros automáticos y agentes autorizados para evitar aglomeraciones en las ventanillas principales de los bancos, según informa Infobae.

VÍDEO RECOMENDADO: