La Oficina de Normalización Previsional (ONP) confirmó el calendario de pagos de noviembre de 2026 y miles de jubilados podrán disponer de sus pensiones desde la primera semana del mes. El depósito comenzará el viernes 6 y continuará de manera escalonada hasta el jueves 12, de acuerdo con el régimen previsional y, en el caso de los afiliados al Decreto Ley 19990, según la primera letra de su apellido paterno. En total, la entidad informó que atenderá a 819.104 pensionistas en todo el país.

¿Qué jubilados de la ONP cobran desde el 6 de noviembre?

Los primeros en recibir su pensión serán los jubilados del régimen del Decreto Ley 19990 cuyos apellidos paternos comiencen con las letras A, B o C. Para este grupo, el abono en cuenta bancaria está programado para el viernes 6 de noviembre. Se trata del primer bloque del cronograma establecido por la ONP para los pensionistas que cobran mediante entidades financieras.

El calendario continuará el lunes 9 de noviembre para quienes tengan apellidos que comiencen con las letras D hasta la L. Luego, el martes 10 será el turno de los pensionistas cuyos apellidos estén comprendidos entre la M y la Q. Finalmente, el miércoles 11 se realizará el depósito para quienes tengan apellidos de la R a la Z. De esta manera, los beneficiarios pueden identificar con anticipación el día en que tendrán disponible su dinero.

¿Cuándo cobran los jubilados de otros regímenes previsionales?

Los pensionistas que pertenecen a otros sistemas atendidos por la ONP también tienen una fecha definida. El jueves 12 de noviembre se efectuará el abono para los beneficiarios del Decreto Ley 20530, del Decreto Ley 18846 y de las pensiones por encargo. En este mismo grupo se encuentran los pensionistas del Régimen Especial Pesquero, establecido por la Ley 30003, y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, regulado por la Ley 26790.

En el caso de los pensionistas que reciben el dinero mediante depósito bancario, la ONP contempla entidades como el Banco de la Nación, BBVA, Banco GNB, BanBif, Interbank y Scotiabank. Además, los beneficiarios de convenios internacionales y de la Ley 27803 tienen previsto el pago para el viernes 13 de noviembre. Por ello, no todos los jubilados recibirán su pensión durante la primera semana: algunas fechas se extienden hasta mediados del mes.

¿Cuándo se realizará el pago de pensiones de la ONP a domicilio?

Los jubilados que tienen habilitada la modalidad de pago a domicilio deberán considerar un calendario diferente al de los depósitos bancarios. Para los pensionistas del Decreto Ley 19990, la entrega se realizará entre el lunes 16 y el miércoles 25 de noviembre. En cambio, para los beneficiarios de los otros regímenes previsionales mencionados, el periodo de pago a domicilio está previsto del jueves 19 al miércoles 25 de noviembre.

La ONP recuerda que los pensionistas pueden realizar consultas sobre sus fechas de pago y otros trámites a través de sus canales oficiales. También está disponible el servicio telefónico ONP Te escucha, en el número (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 5:30 p. m. Antes de acudir a una agencia bancaria, se recomienda verificar la fecha correspondiente y utilizar los canales oficiales para evitar desplazamientos innecesarios.

Consulta el cronograma oficial: Plataforma de la ONP

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