El cronograma de pagos de octubre de 2026 contempla diferentes fechas para que los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) reciban el dinero que les corresponde, ya sea mediante depósitos en sus cuentas bancarias o a través de la modalidad de pago a domicilio. Si bien los primeros abonos comenzaron durante la primera semana del mes, otros tiene que esperar hasta el sábado 24 de octubre para completar el proceso de entrega. Considerando que existen diferencias entre los grupos de jubilados según la inicial de sus apellidos y el régimen previsional al que pertenecen, es importante revisar las fechas oficiales para evitar confusiones y conocer cuándo estará disponible el dinero. Conoce quiénes son los pensionistas que cobrarán hasta el sábado 24 de octubre y qué fechas deben tener en cuenta los demás beneficiarios.

¿QUÉ JUBILADOS DE LA ONP COBRARÁN SU PENSIÓN HASTA EL SÁBADO 24 DE OCTUBRE?

Los pensionistas que recibirán su dinero hasta el sábado 24 de octubre serán aquellos que accedan al pago a domicilio. Esta modalidad está dirigida a los beneficiarios que reciben la pensión directamente en sus hogares, en lugar de acudir a una entidad bancaria para retirar el dinero.

De acuerdo con el calendario de octubre, la distribución de los pagos en casa comenzó el jueves 15 y se extenderá hasta el sábado 24 de octubre.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA DE PAGOS PARA LOS PENSIONISTAS DE LA ONP?

Según la información recibida, el pago de las pensiones del Decreto Ley N.° 19990 se ha distribuido de la siguiente manera:

Apellidos de la A a la C: 7 de octubre.

Apellidos de la D a la L: 9 de octubre.

Apellidos de la M a la Q: 12 de octubre.

Apellidos de la R a la Z: 13 de octubre.

De esta manera, los abonos bancarios se concentraron durante la primera mitad del mes, mientras que el servicio de entrega a domicilio continuará hasta el último día establecido.

¿QUÉ OTROS REGÍMENES DE PENSIONES RECIBEN SUS PAGOS EN OCTUBRE?

Además de los jubilados del régimen general de la ONP, otros grupos previsionales tienen fechas específicas para acceder a sus pensiones. El miércoles 14 de octubre se realizó el abono correspondiente a los siguientes beneficiarios:

Pensionistas del Decreto Ley N.° 18846.

Beneficiarios del Decreto Ley N.° 20530 y pensiones por encargo.

Pensionistas pesqueros comprendidos en la Ley N.° 30003.

Personas cubiertas por la Ley N.° 26790, correspondiente al seguro complementario de trabajo de riesgo.

Los depósitos están disponibles mediante el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif, según el régimen y la modalidad correspondiente. Para estos grupos, el pago a domicilio se efectuará del sábado 17 al sábado 24 de octubre.

¿TODOS LOS PENSIONISTAS DEL DECRETO LEY N.° 20530 COBRAN EL MISMO DÍA?

No. Algunos jubilados todavía reciben sus pensiones mediante entidades públicas distintas de la ONP, debido a que su incorporación al sistema previsional se realizará progresivamente. Sus fechas dependen del sector al que pertenecieron:

Miércoles 14 de octubre: Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas Jueves 15 de octubre: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Viernes 16 de octubre: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Lunes 19 de octubre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional

Por tanto, los pensionistas deben identificar la entidad responsable de su pago para consultar correctamente la fecha que les corresponde.

¿CUÁNDO RECIBEN SU SUELDO LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO?

El cronograma para el pago de remuneraciones también fue organizado de acuerdo con las entidades públicas. Los depósitos se realizarán en las siguientes fechas:

Martes 20 de octubre: Educación (incluidas las universidades públicas), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales mediante sus Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas.

Educación (incluidas las universidades públicas), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales mediante sus Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas. Miércoles 21 de octubre: Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Relaciones Exteriores.

Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Relaciones Exteriores. Jueves 22 de octubre: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Viernes 23 de octubre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

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