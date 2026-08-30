La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya tiene definido el cronograma de pagos de las pensiones correspondientes a septiembre de 2026. Los primeros depósitos para los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 comenzarán el lunes 7 de septiembre, mientras que el calendario se extenderá hasta el miércoles 23 de septiembre para quienes reciben el dinero directamente en su domicilio.

¿Quiénes cobrarán el 23 de septiembre?

El 23 de septiembre no corresponde a un nuevo grupo de pensionistas que cobre mediante depósito bancario. Esa fecha marca el cierre del periodo establecido para el pago a domicilio. En el caso de los jubilados del régimen 19990, esta modalidad está programada del 14 al 23 de septiembre, por lo que la entrega puede producirse dentro de ese rango según la programación individual del pensionista.

También existe un cronograma de pago a domicilio para pensionistas de otros regímenes administrados o pagados por encargo de la ONP. Para los beneficiarios del Decreto Ley N.° 18846, Ley N.° 30003 y Ley N.° 26790, la atención domiciliaria está prevista entre el 17 y el 23 de septiembre. Por ello, quienes pertenezcan a estos grupos podrían recibir su pensión hasta el miércoles 23.

¿Cuándo cobran los pensionistas del régimen 19990?

Para quienes reciben su pensión mediante abono en cuenta bancaria, las fechas son anteriores. Los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 con apellidos paternos de A a C cobrarán el 7 de septiembre; de D a L, el 8; de M a Q, el 9; y de R a Z, el 10 de septiembre. Los depósitos se realizarán en el Banco de la Nación y otras entidades financieras autorizadas.

Los pensionistas comprendidos en convenios internacionales recibirán su abono el 15 de septiembre. Asimismo, el cronograma contempla a los beneficiarios de la Ley N.° 27803. De esta manera, el calendario de septiembre distribuye los pagos según el régimen previsional y la modalidad elegida para recibir la pensión.

¿Por qué algunos jubilados reciben el dinero en casa?

El pago a domicilio está dirigido a pensionistas que cuentan con esta modalidad de atención y permite recibir la pensión sin desplazarse hasta una agencia bancaria. Para septiembre, el periodo general para los pensionistas del régimen 19990 va del 14 al 23 de septiembre, mientras que otros grupos tienen un rango de atención que empieza el 17 de septiembre.

Por ello, si un jubilado tiene como fecha límite el 23 de septiembre de 2026, debe tener presente que no significa necesariamente que todos los pensionistas recibirán el dinero ese día. Se trata de la última fecha del periodo de pago a domicilio. El cronograma oficial permite organizar con anticipación el cobro de la pensión y distinguir entre quienes recibirán el depósito en una cuenta bancaria y quienes esperan la visita correspondiente a su modalidad domiciliaria.

Cómo confirmar el pago y evitar estafas

Los pensionistas y familiares deben confirmar la programación de pago a domicilio a través de los canales oficiales de la ONP. Es recomendable tener el DNI a la mano y verificar los datos del encargado que realiza la entrega antes de recibir el dinero, especialmente si una persona desconocida se presenta en el domicilio.

La ONP recuerda que ningún trabajador debe pedir claves de tarjetas, códigos de seguridad, depósitos previos ni pagos adicionales para entregar una pensión. Si el jubilado no se encuentra en casa durante la visita programada, debe comunicarse con la entidad para consultar las alternativas de reprogramación o cobro. Para atención y orientación, está disponible la central telefónica ONP Te escucha, (01) 634-2222, de lunes a viernes, en el horario informado por la institución.

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