La ONP continuará con el cronograma de pagos de agosto y este 14 de agosto corresponde el depósito para regímenes pensionarios específicos. | Foto: Andina
La ONP continuará con el cronograma de pagos de agosto y este 14 de agosto corresponde el depósito para regímenes pensionarios específicos. | Foto: Andina
Por Redacción EC

Miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) continuarán recibiendo sus pensiones durante agosto de acuerdo con el cronograma oficial aprobado para este mes. Luego de culminar el pago escalonado a los afiliados del Decreto Ley N.° 19990, el siguiente grupo de beneficiarios tendrá disponible el depósito el 14 de agosto, fecha destinada a distintos regímenes especiales administrados por la entidad.