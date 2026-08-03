Miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) continuarán recibiendo sus pensiones durante agosto de acuerdo con el cronograma oficial aprobado para este mes. Luego de culminar el pago escalonado a los afiliados del Decreto Ley N.° 19990, el siguiente grupo de beneficiarios tendrá disponible el depósito el 14 de agosto, fecha destinada a distintos regímenes especiales administrados por la entidad.

¿Quiénes cobran su pensión el 14 de agosto?

De acuerdo con el cronograma oficial de la ONP, el 14 de agosto corresponde el depósito para los pensionistas del Decreto Ley N.° 18846, los beneficiarios de pensiones por encargo, los afiliados al Régimen Especial Pesquero (Ley N.° 30003) y los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Ley N.° 26790), incluyendo los casos de cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro. Estos beneficiarios podrán disponer de su dinero mediante depósito en cuenta bancaria en las entidades autorizadas.

Asimismo, los pensionistas comprendidos en estos regímenes que reciben el beneficio mediante pago a domicilio deberán esperar el cronograma establecido por la ONP, que contempla las visitas entre el 20 y el 26 de agosto, con el objetivo de garantizar una atención segura para las personas que, por razones de salud o movilidad, no pueden acudir a una entidad financiera.

¿Qué pasó con los jubilados del Decreto Ley 19990?

Los afiliados al Decreto Ley N.° 19990, el régimen con mayor número de pensionistas, recibieron sus depósitos de manera escalonada entre el 10 y el 13 de agosto, según la inicial de su apellido paterno: A-C el día 10, D-L el 11, M-Q el 12 y R-Z el 13. Además, los pensionistas por convenios internacionales y los beneficiarios de la Ley N.° 27803 tienen programado su depósito el 14 de agosto.

Los depósitos se realizan en las cuentas de los pensionistas del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif, por lo que los beneficiarios pueden retirar el dinero en agencias, cajeros automáticos o agentes autorizados sin necesidad de acudir obligatoriamente el mismo día del abono. La ONP recuerda que el dinero permanece seguro en la cuenta bancaria hasta que el titular decida retirarlo.

Pago a domicilio: fechas clave tras el 14 de agosto

Además del depósito en cuenta, la ONP mantiene el servicio de pago a domicilio , pensado para los jubilados con dificultades de desplazamiento o que viven en zonas alejadas. Para los beneficiarios de la Ley N.° 19990, este servicio se realizará entre el 17 y el 26 de agosto , mientras que, en el caso de los regímenes que cobran el 14 de agosto (como los Decretos Ley N.° 18846 y N.° 20530, la Ley N.° 30003 y la Ley N.° 26790), el pago a domicilio está programado entre el 20 y el 26 de agosto.

De esta manera, quienes no pueden acudir al banco el 14 de agosto recibirán la visita del personal autorizado dentro de ese rango de fechas, de acuerdo con el cronograma que coordina la ONP. Es importante que los jubilados mantengan actualizada su dirección registrada y estén atentos a la llegada del pagador, llevando su documento de identidad vigente para verificar la entrega.

Recomendaciones para el cobro de la pensión

La ONP recomienda a los jubilados verificar previamente la fecha que les corresponde y utilizar, cuando sea posible, canales alternativos como cajeros automáticos y agentes bancarios para evitar largas filas en las agencias. También exhorta a consultar únicamente los canales oficiales para conocer cualquier modificación en el cronograma y evitar caer en información falsa difundida en redes sociales.

Con este calendario de pagos, la entidad busca brindar una atención ordenada a los más de 760.000 pensionistas que reciben mensualmente sus beneficios. El cronograma escalonado permite reducir la congestión en las entidades financieras y facilita que los jubilados puedan acceder a su pensión de forma segura y oportuna durante el mes de agosto.