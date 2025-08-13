Han transcurrido ya 7 meses de nuevo periodo anual en 2025, y los pagos a nivel estatal continúan llevándose a cabo de manera regular, siendo hoy resolución viceministerial aquella que los determina mediante cronograma en favor de miles de jubilados peruanos. Al respecto, hoy te revelamos cómo se llevarán a cabo los depósitos durante agosto, y puntualmente quiénes cobran pensión desde este jueves 14 a través del Banco de la Nación (BN) u otra entidad financiera asociada a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Con respecto a los detalles de dicha prestación económica abonada, te recordamos que el Gobierno aprobó a fines de diciembre de 2024, el Cronograma Anual Mensualizado para la realización de diversos reembolsos que bajo normativa con número 005, dispone aplicarlos durante fechas puntuales, y dirigirlos hacia servidores públicos laborando para el Estado, entre otros grupos de beneficiarios.

En ese sentido, el presente mes de agosto se presenta como el periodo de días donde un total de 769 mil 426 jubilados de la ONP cobran pensión a nivel nacional escalonadamente entre el viernes 8 y el miércoles 13, mientras más de 60 mil integran los siguientes sectores favorecidos que podrán acceder a lo propio desde el jueves 14 acercándose a ventanilla o cajeros automáticos del BN:

Régimen 20530

Pensiones por encargo

Régimen 18846

Régimen Especial Pesquero

Pensiones del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)

Más de 60 mil jubilados acceden al cobro de pensión desde el 14 de agosto, según lo precisa Cronograma Anual Mensualizado que asimismo determina el pago dirigido a regímenes como el pesquero. (Fuente: El Peruano)

Cabe resaltar, que si bien el abono en cuenta bancaria de cada jubilado se lleva a cabo en las fechas mencionadas, recuerda que el dinero de la pensión siempre permanece disponible para retiro mediante los cajeros automáticos o agentes bancarios más cercanos a tu domicilio, y en el momento que lo consideres oportuno.

ESTOS BANCOS HOY SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA EL COBRO DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN PERÚ

Los beneficiarios titulares que acceden al cobro de la pensión por jubilación en Perú, reciben mensualmente el monto máximo de S/893 y mínimo de 600 a través de los abonos realizados por la ONP hacia cuentas de ahorro que registraron al momento de generar la afiliación al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

Recuerda que el depósito en cuenta bancaria es gestionado por dicha entidad de Gobierno ante los mismos bancos con los cuales se tiene un convenio suscrito, y desde agosto de 2023 contempla la incorporación de nuevas instituciones financieras.

Ante lo expuesto, te contamos que si figuras enmarcado dentro lo establecido mediante el Decreto Ley 19990 del SNP u otros regímenes, entre el 8 y 13, y a partir del jueves 14 de agosto también, puedes terminar accediendo al cobro de tu pensión como jubilado en cualquiera de las siguientes entidades aparte del BN:

BBVA Perú

Banco GNB Perú

Banco BanBif

Interbank

CRONOGRAMA COMPLETO DE PAGOS DIRIGIDOS A PENSIONISTAS DEL DECRETO LEY Nº 19990 Y EN FUNCIÓN A LA LETRA INICIAL DEL APELLIDO PATERNO

De la A a la C, viernes 8 de agosto

De la D a la L, lunes 11 de agosto

De la M a la Q, martes 12 de agosto

De la R a la Z, miércoles 13 de agosto

- Pago a domicilio del 15 al 24 de agosto