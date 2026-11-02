La espera por el pago mensual de las pensiones llegará a su fin para más de 819 mil jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), quienes comenzarán a recibir sus depósitos correspondientes a noviembre desde este viernes 6. La entidad previsional organizó la entrega de los fondos mediante un calendario escalonado para facilitar el cobro de los beneficiarios.

El cronograma contempla inicialmente a los asegurados del régimen del Decreto Ley 19990, mientras que otros grupos de pensionistas tendrán fechas específicas para acceder a sus respectivos pagos. De esta manera, la ONP busca ordenar el proceso de distribución de las pensiones y garantizar que cada beneficiario conozca cuándo podrá disponer de su dinero.

Conoce cuando cobrarán los pensionistas de la ONP según su apellido que empieza este 6 de noviembre

El pago de noviembre llegará a un total de 819 104 pensionistas de la ONP en todo el territorio nacional, en un proceso que se extenderá hasta el jueves 12 de noviembre. Los beneficiarios podrán disponer de sus fondos a través de diferentes canales, como entidades bancarias, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados, según sus preferencias.

Para quienes pertenecen al régimen del Decreto Ley 19990, la entrega del dinero seguirá un orden establecido por la inicial del apellido paterno. El cronograma comenzará este viernes 6 y avanzará progresivamente durante los días hábiles siguientes. De esta manera, los grupos de asegurados serán distribuidos alfabéticamente hasta el miércoles 11 de noviembre, evitando concentrar todos los cobros en una sola jornada.

Estas son las fechas que les toca recibir los jubilados la pensión de noviembre y los bancos habilitados

La ONP organizó el pago de noviembre según la letra inicial del apellido paterno de los jubilados del Decreto Ley 19990. Los pensionistas cuyos apellidos comienzan entre A y C cobrarán el viernes 6; de D a L, el lunes 9; de M a Q, el martes 10; y de R a Z, el miércoles 11 de noviembre. Así, cada grupo tendrá una fecha asignada para recibir su pensión.

Los depósitos se efectuarán a través de las entidades financieras autorizadas, donde los beneficiarios podrán retirar su dinero mediante cuentas bancarias, cajeros automáticos, ventanillas o agentes disponibles. Los bancos habilitados para este proceso son el Banco de la Nación, BBVA Perú, Banco GNB, BanBif, Interbank y Scotiabank, que pondrán sus canales de atención a disposición de los pensionistas.

¿Qué pensionistas cobrarán el jueves 12 de noviembre y qué hacer si se cambia la entidad bancaria?

La jornada de pagos de noviembre también alcanzará a otros 102 200 pensionistas de diferentes regímenes, cuyos depósitos estarán disponibles el jueves 12. En este grupo se encuentran los beneficiarios de los decretos leyes 20530 y 18846, así como los afiliados al Régimen Especial Pesquero y al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. De esta manera, la ONP completará el desembolso para más de 819 mil asegurados en todo el país.

Por otro lado, quienes deseen cambiar de entidad bancaria podrán presentar su solicitud ante la ONP y evaluar servicios como el cobro mediante carta poder o el acceso a préstamos personales. Para resolver dudas sobre las fechas y modalidades de pago, los pensionistas pueden llamar al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 5:30 p. m. Quienes pertenecen al régimen 19990 deberán revisar la inicial de su apellido paterno para conocer cuándo les corresponde cobrar.