Los pagos de pensiones correspondientes a octubre de 2026 continúan avanzando y los jubilados se mantienen atentos al cronograma establecido para conocer cuándo podrán disponer de su dinero a través del Banco de la Nación y organizar mejor sus gastos personales y familiares. Una de las jornadas que genera interés es el lunes 12 de octubre, fecha que, según el cronograma proporcionado, corresponde a un grupo de pensionistas del Decreto Ley N.° 19990. Asimismo, existen fechas diferenciadas para los jubilados comprendidos en la Ley N.° 20530 y para los trabajadores de las distintas entidades públicas. A continuación, te contamos quiénes tienen previsto cobrar su pensión el 12 de octubre, cómo se distribuyen las fechas de pago y qué debes saber sobre el cronograma de octubre de 2026.

¿QUÉ JUBILADOS COBRARÁN SU PENSIÓN EL 12 DE OCTUBRE DE 2026?

De acuerdo con el cronograma proporcionado, los pensionistas de la ONP pertenecientes al régimen del Decreto Ley N.° 19990 cuyos apellidos paternos empiezan con las letras M, N, O, P y Q tienen asignado el lunes 12 de octubre para recibir su pensión.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA DE PAGOS PARA LOS PENSIONISTAS DE LA ONP?

Según la información recibida, el pago de las pensiones del Decreto Ley N.° 19990 se ha distribuido de la siguiente manera:

Apellidos de la A a la C: 7 de octubre.

Apellidos de la D a la L: 9 de octubre.

Apellidos de la M a la Q: 12 de octubre.

Apellidos de la R a la Z: 13 de octubre.

(Fuente: El Peruano)

Además, quienes cuentan con el servicio de pago a domicilio recibirán su pensión entre el 15 y el 24 de octubre, mientras que el miércoles 14 de octubre se realizará el depósito para los pensionistas de convenios internacionales y para quienes pertenecen a los regímenes contemplados en la Ley N.° 27803, el Decreto Ley N.° 18846, la Ley N.° 30003 para pensionistas pesqueros y la Ley N.° 26790 del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

¿CUÁNDO COBRARÁN LOS PENSIONISTAS DE LA LEY N.° 20530?

Los jubilados comprendidos en la Ley N.° 20530 también cuentan con un calendario organizado según la entidad pública correspondiente. Las fechas comunicadas son las siguientes:

Miércoles 14 de octubre: Educación (incluidas las universidades públicas), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas.

Educación (incluidas las universidades públicas), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas. Jueves 15 de octubre: Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda y Relaciones Exteriores.

Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda y Relaciones Exteriores. Viernes 16 de octubre: Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo y Reniec.

Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo y Reniec. Lunes 19 de octubre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, JNE y Tribunal Constitucional.

(Foto: USI)

¿CUÁNDO RECIBIRÁN SU SUELDO LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO?

El cronograma para el pago de remuneraciones también fue organizado de acuerdo con las entidades públicas. Los depósitos se realizarán en las siguientes fechas:

Martes 20 de octubre: Educación (incluidas las universidades públicas), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales mediante sus Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas.

Educación (incluidas las universidades públicas), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales mediante sus Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas. Miércoles 21 de octubre: Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Relaciones Exteriores.

Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Relaciones Exteriores. Jueves 22 de octubre: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Viernes 23 de octubre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

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