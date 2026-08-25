Por Redacción EC

Septiembre llegará con nuevas fechas marcadas en el calendario de miles de pensionistas. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya estableció el cronograma de pagos para los beneficiarios de los distintos regímenes que administra, con depósitos bancarios y entregas a domicilio según cada modalidad. Para quienes pertenecen al Decreto Ley N.° 19990, los abonos se realizarán de manera progresiva tomando como referencia la primera letra del apellido paterno. El dinero llegará a través de diversas entidades financieras autorizadas. Así, cada jubilado podrá identificar el día que le corresponde recibir su pensión.