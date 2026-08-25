Septiembre llegará con nuevas fechas marcadas en el calendario de miles de pensionistas. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya estableció el cronograma de pagos para los beneficiarios de los distintos regímenes que administra, con depósitos bancarios y entregas a domicilio según cada modalidad. Para quienes pertenecen al Decreto Ley N.° 19990, los abonos se realizarán de manera progresiva tomando como referencia la primera letra del apellido paterno. El dinero llegará a través de diversas entidades financieras autorizadas. Así, cada jubilado podrá identificar el día que le corresponde recibir su pensión.

El calendario también contempla jornadas especiales para los pensionistas de otros regímenes y para aquellos que optaron por recibir el pago directamente en sus hogares. Los depósitos estarán disponibles mediante el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. De esta manera, la ONP busca ordenar el proceso y facilitar el acceso de los beneficiarios a sus ingresos mensuales. Mientras septiembre se aproxima, los pensionistas ya pueden revisar las fechas asignadas. El cronograma se convierte, una vez más, en una referencia esencial para organizar sus gastos y obligaciones.

Según el cronograma de pagos de la ONP para septiembre los primeros jubilados en cobrar son los siguientes

El calendario de septiembre ya tiene sus fechas marcadas para los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990. La ONP ha organizado los depósitos en cuatro jornadas, tomando como referencia la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario. El proceso comenzará el lunes 7 de septiembre y continuará de manera progresiva durante la semana. De esta forma, cada jubilado podrá conocer con anticipación el día en que tendrá disponible su pensión. El cronograma busca ordenar el desembolso y facilitar el acceso a los pagos.

La primera jornada corresponderá a quienes tengan apellidos que comiencen entre las letras A y C, quienes recibirán su depósito el 7 de septiembre. Un día después, el turno será para los pensionistas cuyos apellidos estén entre D y L. El 9 de septiembre llegará el pago para las iniciales M a Q, mientras que el último grupo, de R a Z, cobrará el 10 de septiembre. Así, en apenas cuatro días, se completará la programación para este régimen. Los pensionistas deberán estar atentos a la fecha que les corresponde para disponer de sus recursos.

¿Para cuándo recibirían su pago aquellos pensionistas que viven en el extranjero y los que cobran en domicilio?

Septiembre también traerá fechas específicas para los pensionistas acogidos a convenios internacionales. En este caso, los depósitos están programados para el 15 de septiembre, jornada en la que los beneficiarios podrán disponer de su pensión. El cronograma incluye además a quienes reciben prestaciones bajo la Ley N.° 27803. De esta manera, la ONP amplía su calendario para atender a los distintos grupos de pensionistas. Cada fecha se convierte en una referencia para quienes esperan el abono de sus recursos.

Para quienes cuentan con el servicio de pago a domicilio, la espera tendrá un periodo diferente. Las visitas para realizar la entrega de las pensiones se desarrollarán entre el 14 y el 23 de septiembre. Esta modalidad está dirigida a los beneficiarios que tienen registrado este servicio ante la ONP. El pago llegará directamente a la dirección consignada en los registros de la institución. Así, los pensionistas podrán recibir sus recursos sin necesidad de trasladarse a una entidad financiera.

¿Para qué fecha les corresponde cobrar los que están en los regímenes 18846, 20530, 30003 y 26790?

Septiembre también tendrá una fecha clave para los pensionistas que pertenecen a otros regímenes administrados por la ONP. A diferencia de quienes están bajo el Decreto Ley N.° 19990, estos beneficiarios tendrán un cronograma concentrado en una sola jornada. El 11 de septiembre será el día señalado para recibir los depósitos en sus respectivas cuentas bancarias. La fecha permitirá organizar el pago de miles de pensiones correspondientes a distintos regímenes. Así, el calendario avanza con una jornada común para varios grupos de beneficiarios.

Ese mismo 11 de septiembre cobrarán los pensionistas del Decreto Ley N.° 18846 y del Decreto Ley N.° 20530, además de quienes reciben pensiones por encargo. La fecha también alcanza a los beneficiarios de la Ley N.° 30003, correspondiente a los pensionistas pesqueros. A ellos se suman quienes pertenecen a la Ley N.° 26790 y reciben pensiones del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. De esta manera, una misma jornada reunirá el pago de cuatro regímenes pensionarios distintos.

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