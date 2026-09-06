La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya tiene listo el cronograma de pagos correspondiente a septiembre de 2026 para miles de pensionistas. El calendario marca el inicio de una nueva jornada de depósitos y entregas a domicilio, de acuerdo con cada régimen previsional. Este lunes 7 de septiembre comenzará el desembolso para los primeros beneficiarios incluidos en la programación. Así, los pensionistas se preparan para recibir sus pagos según el orden establecido por la entidad.

La atención no será igual para todos, pues las fechas dependerán del régimen al que pertenece cada pensionista y de la modalidad de cobro seleccionada. Mientras algunos recibirán el dinero directamente en sus cuentas bancarias, otros accederán al pago mediante las jornadas de entrega a domicilio. Con el inicio del cronograma, la ONP pone en marcha un proceso que se extenderá durante los siguientes días. Para los jubilados, cada fecha representa la esperada llegada de un ingreso destinado a sostener sus gastos cotidianos.

Según el cronograma establecido por la ONP, ellos serían los primeros en cobrar su pensión este lunes

Los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 empiezan a mirar el calendario para saber cuándo llegará su pensión de septiembre. La ONP ha organizado los depósitos de manera progresiva, tomando como referencia la primera letra del apellido paterno. Los abonos se realizarán a través del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. Además, otros jubilados contarán con fechas propias según el régimen al que pertenecen y la modalidad de cobro elegida.

La ruta de pagos para los afiliados al Decreto Ley N.° 19990 se extenderá durante cuatro jornadas consecutivas. El lunes 7 de septiembre será el turno de quienes tengan apellidos que comiencen entre A y C, mientras que el martes 8 corresponderá a las letras D a L. Luego, el miércoles 9 recibirán el abono los pensionistas cuyos apellidos estén entre M y Q. Finalmente, el jueves 10 llegará el turno de las iniciales R a Z, cerrando así esta primera programación de pagos.

Pensionistas bajo convenios internacionales y de la Ley N.° 27803 esto son los días de pago

El cronograma de septiembre también reserva una fecha para los pensionistas acogidos a convenios internacionales. Para este grupo, el depósito está programado para el martes 15 de septiembre, junto con los beneficiarios comprendidos en la Ley N.° 27803. De esta manera, la ONP continúa desplegando su calendario de pagos de manera ordenada, atendiendo a los distintos regímenes previsionales. La jornada también contempla a quienes reciben su pensión directamente en sus hogares. El servicio de pago a domicilio para este régimen se desarrollará del 14 al 23 de septiembre, llevando el dinero hasta la dirección que cada pensionista tiene registrada ante la ONP. Esta modalidad busca facilitar el cobro a quienes están incluidos en el servicio y evitarles desplazamientos para acceder a su pensión.

Estos son los días que cobrarán los pensionistas de los regímenes 18846, 20530, 30003 y 26790

El cronograma de septiembre también marca fechas para los pensionistas que pertenecen a otros regímenes previsionales administrados por la ONP. A diferencia de los afiliados al Decreto Ley N.° 19990, estos beneficiarios cuentan con una programación independiente para recibir sus depósitos. En la mayoría de estos casos, el abono en las cuentas bancarias se concentrará en una misma jornada. El viernes 11 de septiembre será, así, una fecha clave para miles de pensionistas.

Ese día recibirán sus pagos los beneficiarios del Decreto Ley N.° 18846 y los pensionistas del Decreto Ley N.° 20530, además de quienes reciben pensiones por encargo. También están incluidos los pensionistas pesqueros de la Ley N.° 30003 y los afiliados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, bajo la Ley N.° 26790. De esta manera, la ONP concentra en una sola fecha los depósitos correspondientes a estos cuatro grupos. Los pensionistas deberán estar atentos a sus cuentas bancarias para verificar el abono.

Conoce la fecha de los pagos a domicilio para los pensionistas de los regímenes 18846, 20530, 30003 y 26790

El cronograma de septiembre continúa su recorrido con los pensionistas que recibirán el dinero directamente en sus hogares. Para los beneficiarios del Decreto Ley N.° 18846, las pensiones por encargo y las leyes N.° 30003 y 26790, la entrega a domicilio se realizará del 17 al 23 de septiembre. De esta manera, la ONP ha distribuido las fechas según cada régimen previsional y la modalidad de cobro. Los pensionistas podrán esperar el pago en la dirección que mantienen registrada ante la entidad.

Para quienes optan por el depósito bancario, el dinero estará disponible mediante el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. En el caso de los pensionistas comprendidos en la Ley N.° 26790, el Banco de la Nación también contempla la cobertura supletoria, el fondo minero y el reaseguro. Así, el calendario establece distintas rutas para garantizar la entrega de las pensiones. Cada beneficiario deberá identificar la fecha y modalidad que le corresponde para acceder a su pago.

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