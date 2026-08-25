El cronograma oficial del MEF establece las fechas de pago de remuneraciones para los trabajadores de la administración pública durante setiembre de 2026. (Foto: Andina)
El cronograma oficial del MEF establece las fechas de pago de remuneraciones para los trabajadores de la administración pública durante setiembre de 2026. (Foto: Andina)
Por Christian Gambini

Los trabajadores del sector público ya pueden consultar cuándo recibirán su sueldo de setiembre de 2026. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó a finales de 2025 el cronograma anual de remuneraciones y pensiones para toda la administración pública, con fechas diferenciadas según el sector o entidad. El calendario incluye a trabajadores del Gobierno nacional y gobiernos regionales y se ejecuta a través de las unidades correspondientes.