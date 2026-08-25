Los trabajadores del sector público ya pueden consultar cuándo recibirán su sueldo de setiembre de 2026. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó a finales de 2025 el cronograma anual de remuneraciones y pensiones para toda la administración pública, con fechas diferenciadas según el sector o entidad. El calendario incluye a trabajadores del Gobierno nacional y gobiernos regionales y se ejecuta a través de las unidades correspondientes.

¿Quiénes cobran primero en setiembre de 2026?

Los primeros trabajadores públicos en recibir su remuneración serán los pertenecientes a Educación, incluidas las universidades, además de la Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia y diversas entidades del Gobierno nacional y regional. Para este grupo, el depósito está programado para el jueves 17 de setiembre.

Un día después, el viernes 18 de setiembre, será el turno de los trabajadores del Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores. De esta manera, el cronograma distribuye los pagos durante la tercera semana del mes, evitando que todas las entidades reciban sus remuneraciones en una sola jornada.

¿Qué trabajadores cobrarán en la tercera semana?

El siguiente grupo está conformado por los trabajadores del Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo y Reniec. Ellos tienen previsto recibir sus remuneraciones el lunes 21 de setiembre. La programación también contempla a los trabajadores de las unidades ejecutoras correspondientes a cada sector.

Finalmente, el martes 22 de setiembre está programado el pago para los servidores de Producción, Comercio Exterior y Turismo, así como de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Tribunal Constitucional. Con ello concluye el cronograma de remuneraciones del mes para los grupos contemplados en el Anexo 01.

El cronograma también incluye a trabajadores CAS

Un punto importante es que el calendario no se limita a los trabajadores nombrados. La resolución que establece el cronograma señala que el Anexo 01 también incluye al personal bajo el régimen CAS, además de determinados pagos periódicos y no remunerativos, como estipendios para Secigra, propinas para practicantes y pagos para alumnos de escuelas militares y policiales, entre otros conceptos.

Por ello, quienes laboran para el Estado pueden utilizar el cronograma como referencia para organizar sus gastos de setiembre. Cabe precisar que las fechas corresponden al calendario anual aprobado por el MEF y que las obligaciones como CTS, gratificaciones e indemnizaciones se rigen por las fechas que establezca la legislación aplicable.

Cronograma de sueldos públicos de setiembre 2026:

Jueves 17: Educación, PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, MEF, Justicia, gobiernos regionales y otras entidades.

Educación, PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, MEF, Justicia, gobiernos regionales y otras entidades. Viernes 18: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores. Lunes 21: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Reniec.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Reniec. Martes 22: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, JNE, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional y otras entidades.

De acuerdo con el cronograma oficial, los primeros trabajadores públicos cobrarán su sueldo de setiembre el jueves 17, mientras que los últimos grupos recibirán el depósito el martes 22. El calendario forma parte de la programación anual aprobada por el MEF para garantizar el pago ordenado de las remuneraciones con cargo a los recursos correspondientes del Estado.

VIDEO RECOMENDADO: