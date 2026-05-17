La reciente promulgación de la Ley N.º 32563 continúa generando dudas entre miles de trabajadores bajo el régimen CAS, especialmente por los cambios vinculados a la duración y renovación de sus contratos. Esta normativa no solo garantiza el pago de gratificaciones completas y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para el régimen 1057, sino que introduce un tope máximo de cinco años para las renovaciones contractuales, lo que ha generado diversas interpretaciones sobre la estabilidad de miles de empleados. Ante la incertidumbre, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) se pronunció para resolver las dudas de los trabajadores. Conoce quiénes podrán seguir renovando sus contratos sin quedar alcanzados por el límite temporal, qué grupos quedan exceptuados de esta restricción y cómo se transforman los derechos económicos para este sector laboral.

¿A QUÉ TRABAJADORES SE LES APLICA EL LÍMITE DE RENOVACIÓN DE CINCO AÑOS?

Bajo el nuevo marco legal, el tope de permanencia de media década está diseñado específicamente para quienes posean un vínculo laboral a plazo determinado. Según la normativa, este grupo comprende las siguientes modalidades:

Personal que realiza suplencias de otros trabajadores.

Servidores contratados para cubrir necesidades transitorias en actividades de carácter permanente o temporal.

Personal destinado a la atención de emergencias.

Colaboradores asignados a proyectos específicos o programas especiales con una duración limitada.

Es importante precisar que estos contratos deben alinearse al año fiscal y su extensión máxima, mediante prórrogas consecutivas, no podrá exceder el periodo de cinco años mencionado.

Foto: Difusión

¿QUÉ EMPLEADOS ESTÁN EXENTOS DE ESTE TOPE TEMPORAL SEGÚN SERVIR?

La Autoridad Nacional del Servicio Civil ha emitido un pronunciamiento vinculante para aclarar que no todos los trabajadores CAS se verán limitados por el techo de los cinco años. Esta restricción no tiene efecto sobre:

Aquellos empleados que ya contaban con un contrato vigente hasta el lunes 23 de marzo de 2026.

Todo el personal que se encuentre bajo la modalidad de contrato a plazo indeterminado.

En términos sencillos, para quienes ya mantenían un vínculo con el Estado antes de que la Ley N° 32563 entrara en vigor, dicha limitación de tiempo no es vinculante, preservando así su continuidad bajo las condiciones previas.

¿QUÉ SUCEDE SI UN TRABAJADOR ALCANZA EL PLAZO MÁXIMO DE PERMANENCIA?

A pesar de que un contrato llegue a su límite de cinco años, esto no implica necesariamente la pérdida definitiva del empleo. Representantes de gremios como la Confederación de Trabajadores Estatales (CTE Perú) han señalado que, si bien el contrato individual llega a su fin, la posición presupuestal o “plaza” en la institución no se elimina. Esto permite que el servidor tenga la posibilidad de presentarse a una nueva convocatoria pública para el mismo puesto. De ganar el concurso, se generaría un contrato totalmente nuevo, lo que permitiría reiniciar el conteo de los plazos desde cero, según explica Infobae.

Foto: Andina

¿CÓMO SE CLASIFICAN AHORA LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN EN EL ESTADO?

Con la modificación del artículo 5 del Decreto Legislativo 1057, el sistema CAS se divide ahora en tres grandes categorías estructurales:

A plazo indeterminado: Se obtiene exclusivamente mediante un proceso de selección pública y se aplica a tareas de naturaleza constante.

Se obtiene exclusivamente mediante un proceso de selección pública y se aplica a tareas de naturaleza constante. A plazo determinado: Orientado a labores temporales o de reemplazo, como se detalló anteriormente, y sujeto al nuevo calendario de renovaciones.

Orientado a labores temporales o de reemplazo, como se detalló anteriormente, y sujeto al nuevo calendario de renovaciones. Supeditado a la confianza: Esta modalidad no requiere de un concurso de méritos, pues depende directamente de la voluntad del funcionario que designa al trabajador, aunque este último debe cumplir obligatoriamente con el perfil y requisitos mínimos que el cargo demanda.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS BENEFICIOS ECONÓMICOS QUE RECIBIRÁN LOS TRABAJADORES CAS?

La legislación actual otorga a los servidores CAS derechos financieros equivalentes a los que perciben los trabajadores de la actividad privada. Esto incluye el derecho a percibir dos gratificaciones íntegras al año, correspondientes a los meses de julio y diciembre. Asimismo, se incorpora el derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), un fondo acumulativo que el trabajador podrá hacer efectivo una vez que se produzca el cese definitivo de sus funciones en la entidad.

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