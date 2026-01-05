El inicio del 2026 no solo trae consigo una serie de feriados y días no laborables para los trabajadores del sector público, sino también el pago de la remuneración junto con el Bono de Escolaridad. Es así que, siguiendo el cronograma oficial otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante la tercera semana de enero los empleados estatales podrán acercarse a cobrar su sueldo a través del Banco de la Nación. Por lo tanto, esto supone un importante alivio para este sector de la población, ya que les permitirá afrontar los gastos de fin de año y del inicio del año escolar, como la compra de útiles, uniformes y el pago de transporte, entre otros. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUIÉNES SON LOS TRABAJADORES PÚBLICOS QUE COBRAN EN EL BANCO DE LA NACIÓN EN ENERO 2026?

A partir de la tercera semana de enero de 2026, miles de trabajadores públicos comenzarán a recibir su remuneración, conforme el cronograma oficial establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, también verán reflejado en su planilla de pagos el Bono de Escolaridad por S/ 400, excepto para los docentes contratados y auxiliares de educación contratados bajo la Ley n° 29944, Ley de Reforma Magisterial, que recién se pagará en junio. A continuación, estas son las fechas que se desembolsará el sueldo y otros beneficios, a través del Banco de la Nación, durante el primer mes del año:

Miércoles 21 de enero : Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.

: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas. Jueves 22 de enero : Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.

: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo. Viernes 23 de enero : Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Reniec.

: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Reniec. Lunes 26 de enero: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

FECHA DE PAGOS PARA LOS JUBILADOS EN ENERO 2026

En la actualidad, son miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago correspondiente a enero 2026. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán cobrar su dinero en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, estas son las fechas establecidas: