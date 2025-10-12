Compuesto por entidades como municipalidades y el propio Gobierno, por ejemplo, el sector público hoy vuelve a favorecerse gracias al Convenio Colectivo Centralizado 2025-2026 suscrito junto a la representación empleadora del Estado Peruano. De acuerdo a dicho documento compartido hacia inicios del mes de julio, los trabajadores estatales que lo conforman, empezarían a recibir desde fecha puntual del próximo año, un monto configurado como incremento mensual a aplicarse de forma permanente, y ascendente a los 100 soles si integran ciertos regímenes laborales.

¿QUIÉNES SON LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO PERUANO QUE RECIBIRÍAN INCREMENTO SALARIAL DE 100 SOLES A PARTIR DE 2026?

Por la noche del 30 de junio, tal y como ocurrió un año atrás, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se reunió con representantes de las 5 confederaciones que integran las organizaciones sindicales locales, y esto con la finalidad de fortalecer nuevamente el diálogo social y priorizar así la lucha por los derechos laborales y la necesidad de alcanzar consensos en pro de casi 600 mil empleados públicos que desde inicios de 2026 serían beneficiados con incremento remunerativo puntual.

A través de la plataforma única del Estado peruano, Servir comparte la presentación formal y documento que suscribe el Convenio Colectivo Centralizado, acta firmada y suscrita por ambas partes, y que por cuarto periodo consecutivo busca beneficiar a los servidores administrativos mediante la inclusión y otorgamiento de bonos, y también aumento de los ingresos percibidos mensualmente.

En ese sentido, hoy pasamos a detallarte que los trabajadores incluidos dentro de los siguientes regímenes laborales, pasarían a percibir 100 soles más a partir del 1 de enero de 2026, mientras otros también se beneficiarían con aumento, pero solo ascendente a los S/53:

Incremento de 100 soles

- Decreto Legislativo N° 1057 (Contratación Administrativa de Servicios / CAS)

- Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria

Incremento de 53 soles

- Decreto Legislativo N° 728

- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil

Miles son los trabajadores del sector público peruano que desde el 1 de enero de 2026, pasarían a percibir 100 soles más a salario cobrado mensualmente, según lo definen acuerdos establecidos mediante Convenio Colectivo Centralizado. (Fuente: El Peruano)

Cabe resaltar, que cada trabajador del sector público beneficiario debe cumplir con ciertos requisitos y condiciones de conformidad a la normativa vigente y a fin de acogerse a la medida plasmada en el Convenio Colectivo Centralizado, mientras resulta preciso detallar, que quienes conforman la Ley N° 28091 (Ley del Servicio Diplomático de la República), son los únicos que no recibirán incremento mensual a partir del 1 de enero de 2026.

ESTO DEBES HACER COMO TRABAJADOR DEL SECTOR PÚBLICO PARA BENEFICIARTE CON EL INCREMENTO DE S/100 A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2026

Los servidores públicos vinculados a 2 regímenes laborales y sujetos a la negociación colectiva centralizada, verán reflejado mensualmente, y a partir del 1 de enero de 2026, un total de S/100, pero para gozar del beneficio tendrán que prioritariamente figurar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

Asimismo, las cláusulas del Convenio Colectivo Centralizado refieren que para acceder al incremento del Monto Único Consolidado (MUC), cada trabajador debe percibir ingresos mensuales totales inferiores a los S/15,600, encontrándose el mismo, afecto a cargas sociales, siendo de naturaleza pensionable y carácter remunerativo.

EL NUEVO BONO DE 600 SOLES POR CONVENIO COLECTIVO DESCENTRALIZADO QUE BENEFICIA A ESTOS TRABAJADORES EN PERÚ

Con miras al 2026, una noticia en particular viene captando la atención de miles de servidores públicos peruanos tras la firma del denominado Convenio Colectivo en el Nivel Descentralizado donde se determina aumento salarial, por ejemplo, y asimismo el otorgamiento de bonificación extraordinaria ascendente a los 600 soles.

Dicho beneficio laboral forma parte de la serie de acuerdos a los que llegaron el 10 de julio la representación empleadora del Estado Peruano y las organizaciones sindicales del sector salud, tras reunión llevada a cabo en el PARANINFO del Ministerio de Salud (Minsa) a fin de resolver los alcances referentes a incrementos remunerativos de trabajadores, beneficios sociales y mejores condiciones brindadas en el marco de la formulación del presupuesto público correspondiente al Año Fiscal venidero.

Con respecto a los beneficiarios del bono de 600 soles cuya entrega se efectuará de manera excepcional y por única vez, resulta importante destacar que solamente figura dirigido a quienes están comprendidos en el Decreto Legislativo 1153 que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio de las siguientes entidades públicas:

Ministerio de Salud y sus organismos públicos

Ministerio de Defensa

Ministerio del Interior

Ministerio Público

Ministerio de Educación

En 2026, el personal del Minsa recibirá bonificación extraordinaria ascendente a los 600 soles, tal y como lo precisa la cláusula décima octava del Convenio Colectivo Descentralizado suscrito entre el Estado y sindicato de trabajadores. (Fuente: El Peruano)

Gobiernos regionales y sus organismos públicos

Instituto Nacional Penitenciario

Entidades públicas cuyo titular es el más alto funcionario público del Poder Ejecutivo, Judicial o Legislativo

El convenio colectivo descentralizado sectorial de salud para el periodo 2025-2026, hoy da a conocer mediante cláusula décimo octava, que el Minsa “se compromete a realizar las gestiones pertinentes ante las instancias competentes para la aprobación y financiamiento de una bonificación extraordinaria de S/600″ que no está afecta a cargas sociales ni es de naturaleza pensionable.

¿CUÁNDO SE PAGA EL BONO DE 600 SOLES PARA EL PERSONAL DEL MINSA, SEGÚN CONVENIO COLECTIVO DESCENTRALIZADO?

Hoy los trabajadores peruanos vinculados al sector de salud del Minsa, reciben con agrado la noticia entorno a ese bono de 600 soles que figura enmarcado entre los beneficios que pasarán a recibir durante el primer semestre del 2026.

Así es como figura detallado en Convenio Colectivo Descentralizado que firmaron la representación empleadora estatal y sindicato puntual, y aunque no se detalla fecha de pago específica, resulta importante que a partir de la fecha, todos los beneficiarios comprendidos dentro del Decreto Legislativo N° 1153, puedan revisar tanto redes sociales de dicha entidad como plataformas oficiales de Gobierno para confirmar ejecución de abono.