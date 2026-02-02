El inicio del año no solo trae consigo una serie de feriados y días no laborables para los trabajadores peruanos, sino también el pago de las remuneraciones a los empleados del sector público, correspondiente a febrero 2026. Este abono, que se realiza a través del Banco de la Nación, se rige por un cronograma aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas a lo largo del año. De esta manera, esto supone un importante alivio para este sector de la población, ya que les permitirá afrontar los gastos de fin de año y del inicio del año escolar, como la compra de útiles, uniformes y el pago de transporte, entre otros. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

CALENDARIO DE PAGOS PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO EN FEBRERO 2026

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los sueldos de los empleadores estatales para febrero recién serán depositados a partir de la tercera semana del presente mes:

Miércoles 18 de febrero: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.

Jueves 19 de febrero: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.

Viernes 20 de febrero: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC.

Lunes 23 de febrero: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

FECHA DE PAGOS PARA LOS JUBILADOS DEL ESTADO EN FEBRERO 2026