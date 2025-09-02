Inició septiembre 2025 y, con ello, los trabajadores del sector público y los jubilados que forman parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) pertenecientes a los regímenes de los Decretos Leyes n° 19990 y 20530, se mantienen a la expectativa del esperado depósito en sus respectivas cuentas bancarias. En ese contexto, el Banco de la Nación presentó el cronograma de pagos del presente mes, que indica el orden del abono a este grupo de personas. Así, se estableció que los empleados estatales comiencen a cobrar a partir de este 17 de septiembre, lo que representa una buena noticia para muchos, ya que pueden afrontar ciertos gastos básicos imprevistos, sobre todo, en fechas festivas. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

CALENDARIO DE PAGOS PARA LOS PENSIONISTAS DEL DECRETO LEY N° 19990

Actualmente, son miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago correspondiente a septiembre de 2025. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán cobrar en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, estas son las fechas establecidas:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | Viernes 5 de septiembre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | Lunes 8 de septiembre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | Martes 9 de septiembre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | Miércoles 10 de septiembre

Pago a domicilio | del viernes 12 al domingo 21 de septiembre.

FECHA DE PAGOS PARA LOS JUBILADOS DEL DECRETO LEY N° 20530

Jueves 11 de septiembre : Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional

CRONOGRAMA DE PAGOS PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO