El cronograma de pagos de marzo para los trabajadores del Estado continúa avanzando y entra en su etapa final este lunes 23, cuando un nuevo grupo de entidades públicas recibirá sus remuneraciones a través del Banco de la Nación. Este sistema escalonado permite distribuir el flujo de usuarios y evitar aglomeraciones en las agencias a nivel nacional, asegurando así una atención más ordenada. Mientras miles de servidores ya cobraron en días previos, aún existe expectativa por conocer qué instituciones están incluidas en la última jornada de pagos. Además, el proceso se desarrolla en un contexto donde se mantienen vigentes aumentos salariales previamente acordados, lo que también genera interés entre los trabajadores. Descubre en la siguiente nota qué trabajadores del sector público cobrarán este 23 de marzo, cómo se completa el cronograma y qué pagos siguen pendientes en este mes.

¿QUÉ TRABAJADORES COBRAN ESTE LUNES 23 DE MARZO?

El lunes 23 de marzo corresponde el turno de pago para un grupo específico de entidades estatales que cierran el cronograma mensual. En esta fecha, los depósitos se realizan para trabajadores de instituciones vinculadas a distintos sectores clave del país.

Entre las entidades incluidas se encuentran:

Ministerio de Producción

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Fuero Militar Policial

Junta Nacional de Justicia

Jurado Nacional de Elecciones

Tribunal Constitucional

Estos servidores podrán acercarse a las agencias o utilizar canales alternativos para retirar sus sueldos una vez realizado el abono en sus cuentas.

Foto: Andina

¿CÓMO SE DISTRIBUYERON LOS PAGOS EN LOS DÍAS ANTERIORES?

El pago de remuneraciones inició el miércoles 18 de marzo con un primer grupo amplio de instituciones públicas, y continuó en jornadas sucesivas con otros sectores del Estado.

La programación se organizó de la siguiente manera:

18 de marzo: Ministerios de Transportes y Comunicaciones, de Defensa, de Justicia, de Economía y Finanzas, de Desarrollo Agrario y Riego, de Energía y Minas, y de Educación (incluye universidades), así como la Presidencia del Consejo de Ministros, Poder Judicial, Ministerio Público, Gobiernos Regionales, Contraloría y el Congreso.

Ministerios de Transportes y Comunicaciones, de Defensa, de Justicia, de Economía y Finanzas, de Desarrollo Agrario y Riego, de Energía y Minas, y de Educación (incluye universidades), así como la Presidencia del Consejo de Ministros, Poder Judicial, Ministerio Público, Gobiernos Regionales, Contraloría y el Congreso. 19 de marzo: Ministerios del Interior, de Desarrollo e Inclusión Social, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y la Defensoría del Pueblo.

Ministerios del Interior, de Desarrollo e Inclusión Social, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y la Defensoría del Pueblo. 20 de marzo: Ministerios de Salud, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Cultura, del Ambiente, de Trabajo y RENIEC.

(Fuente: El Peruano)

¿SE HAN INCLUIDO BONOS O PAGOS EXTRA EN MARZO?

En el pago correspondiente a marzo no se han incorporado beneficios extraordinarios adicionales. Los trabajadores del sector público no recibirán bonos en esta planilla, ya que los pagos extra están programados para otros momentos del año.

Los aguinaldos, por ejemplo, se entregan tradicionalmente en los meses de julio y diciembre. Sin embargo, sí se mantiene vigente el incremento salarial acordado previamente, el cual se viene aplicando desde enero de 2026, según informa Infobae.

¿QUÉ AUMENTOS SALARIALES ESTÁN VIGENTES ESTE AÑO?

Como parte de la negociación colectiva realizada en 2025, los trabajadores estatales comenzaron a percibir un aumento en sus remuneraciones desde inicios de año. Este ajuste varía según el régimen laboral.

En concreto, los incrementos establecidos son de:

S/53 para un grupo de servidores

S/100 para otros regímenes específicos

Adicionalmente, se aprobó un bono de S/67 dirigido a docentes. No obstante, este beneficio aún no se incluye en las planillas de marzo, por lo que su pago será efectuado en una fecha posterior, según informa Infobae.

¿QUÉ OCURRIÓ CON LOS PAGOS DE PENSIONES?

El cronograma de pensiones de marzo ya se encuentra prácticamente concluido. Los depósitos en cuentas bancarias se realizaron días antes, siguiendo el orden establecido por apellidos.

Además, el pago a domicilio finalizó el 21 de marzo, al igual que en otros regímenes previsionales. Con ello, quedó cerrado el proceso de desembolsos correspondiente a este mes.

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