Como todos los meses, miles adultos mayores y trabajadores del sector público esperan con mucho entusiasmo el depósito de su dinero a través del Banco de la Nación. Por ello, según el cronograma de pagos admitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), establece que los pensionistas del régimen 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a nivel nacional serán los primeros en cobrar, mientras que los empleados estatales recibirán su sueldo a partir de la tercera semana de diciembre 2026. De esta manera, este sector podrá disfrutar de este dinero que les permitirá cubrir ciertos gastos imprevistos como, por ejemplo, alimentos de primera necesidad, medicinas, entre otros. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

CRONOGRAMA DE PAGOS DE SUELDOS PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO EN DICIEMBRE 2026

El Banco de la Nación publicó el cronograma oficial de pagos correspondiente a diciembre 2026, en el que se establecen las tres fechas para el depósito de remuneraciones dirigido exclusivamente a los trabajadores del sector público del país:

Miércoles 16 de diciembre: Ministerio de Educación (incluidas las universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales (unidades ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas.

Ministerio de Educación (incluidas las universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales (unidades ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas. Jueves 17 de diciembre: Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Relaciones Exteriores. Viernes 18 de diciembre: Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Reniec, Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

¿QUIÉNES SERÁN LOS BENEFICIARIOS DEL BONO DE S/200 EN LA ONP?

A través del Decreto de Urgencia n.º 018-2026, el gobierno de Keiko Fujimori anunció que los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) regulado por el Decreto Ley n.º 19990 recibirán, por única vez, un bono extraordinario de S/200. Este incentivo económico será depositado junto con la pensión, de acuerdo con el cronograma de pagos de diciembre 2026, y tiene como objetivo proteger el poder adquisitivo de los adultos mayores frente al impacto económico de las intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. A continuación, te presentamos, compartido por El Peruano, a los principales beneficiarios del SNP que recibirán esta bonificación:

Tener actualmente una pensión otorgada con carácter definitivo.

Figurar en la planilla de pensionistas del SNP al 30 de noviembre de 2026.

En caso de recibir más de una pensión, solo tendrá derecho a una bonificación.

La bonificación será incompatible con la percepción de un sueldo del sector público.

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