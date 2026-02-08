¿Quiénes son los trabajadores públicos peruanos que cobran su sueldo del 18 al 23 de febrero en el Banco de la Nación?

El inicio de febrero 2026 no solo trae consigo una serie de actividades en el país, sino también el esperado pago de la remuneración a los trabajadores del sector público. De acuerdo al cronograma de pagos publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la tercera semana del presente mes iniciarán los pagos a este grupo de empleados a través del Banco de la Nación. Esto permitirá que estas personas puedan afrontar los gastos de fin de año y del inicio del año escolar, como la compra de útiles, uniformes y el pago de transporte, entre otros. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES SON LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO QUE COBRAN A PARTIR DEL 18 DE FEBRERO?

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los sueldos de los empleadores estatales para febrero recién serán depositados a partir de la tercera semana del presente mes:

Miércoles 18 de febrero : Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.

: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas. Jueves 19 de febrero : Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.

: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo. Viernes 20 de febrero : Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC.

: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC. Lunes 23 de febrero: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

