Por Redacción EC

Si en algún momento decidiste modificar tu postura respecto a la donación de órganos y tejidos y quieres que esa elección quede registrada oficialmente en Reniec, puedes solicitar la actualización de tu DNI. Este trámite permite que tu decisión quede consignada de manera formal. Es importante tener en cuenta que cualquier cambio en los datos personales implica la emisión de un nuevo documento, lo que garantiza que la información impresa en tu DNI esté actualizada y refleje con precisión tu voluntad vigente.