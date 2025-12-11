Desde el 28 de agosto de 2025, el Reniec inició la transición hacia la digitalización total al reemplazar el clásico DNI azul por el DNI electrónico (DNIe), un documento más avanzado y seguro. Esta actualización tiene como finalidad mejorar la identidad digital de los ciudadanos, permitir trámites en línea de manera más ágil y proteger de forma más efectiva la información personal.

Para impulsar la adopción del nuevo sistema, el Reniec implementó durante 2025 una campaña nacional con precios especiales, dirigida a quienes tramiten por primera vez el DNI electrónico o deseen reemplazar su antiguo documento. A continuación, te detallamos cómo renovar tu cédula y comenzar a utilizar este moderno sistema de identificación digital.

Cuál es el nuevo costo del DNI electrónico en 2025

El Reniec informó que el DNI electrónico tendrá un costo de S/30 durante todo 2025, manteniéndose al mismo precio que tenía el antiguo DNI azul. Esta tarifa especial forma parte de una campaña destinada a fomentar la adopción del documento digital. El beneficio aplica tanto para quienes lo soliciten por primera vez como para quienes ya hayan pagado por el DNI azul y deseen actualizarlo. Cabe destacar que el trámite debe realizarse presencialmente, ya que es indispensable registrar los datos biométricos del titular.

Cómo es el proceso para renovar o migrar al DNI electrónico

1. Realiza el pago del trámite

Paga la tasa correspondiente de 30 soles en el Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú (sujeto a comisión bancaria), así como sus agentes y las páginas web Págalo.pe y viabcp.com. Conserva tu comprobante de pago.

2. Acércate al Reniec y entrega los requisitos

Dirígete a uno de los Centros de Atención del Reniec con emisión de DNIe y entrega los requisitos (información, huellas, firma, fotografía) al registrador. Recibirás un ticket para que puedas pasar a recoger tu DNIe, el cual puede demorar 10 días hábiles para estar listo.

3. Recoge el DNI

Luego de comprobar que este documento está 100% listo en la plataforma Consulta de Estado de Trámite, debes ir a recogerlo en el lugar donde lo tramitaste. Cabe señalar que puedes pedir un cambio de lugar de recojo. Este cambio tiene un costo adicional de S/5.00 y el tiempo de espera para la entrega aumenta entre 10 a 15 días.

Al momento de la entrega, te pedirán crear una clave personal de acceso (PIN) que debe contener entre 6 y 8 números (no puede iniciar con 0). También deberás generar una firma digital, la cual durará 4 años y puede ser renovada. El recojo del DNIe es estrictamente personal.

Quién tiene beneficios o excepciones

Existen grupos de ciudadanos que cuentan con facilidades especiales para tramitar su documento:

Las personas con discapacidad permanente están exoneradas del pago y solo deben presentar su certificado médico o carné de Conadis.

Los adultos mayores de 60 años reciben un DNI con la inscripción “No caduca”, lo que les evita futuras renovaciones.

Los peruanos residentes en el extranjero deben realizar el proceso en el consulado peruano correspondiente a su lugar de residencia.

Los mayores de 17 años que aún tengan el DNI amarillo deben acercarse de forma presencial para obtener su documento de adulto en versión electrónica.

