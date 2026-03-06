Hoy en día, innumerables parejas en distintas partes del mundo formalizan su unión mediante el matrimonio civil, un procedimiento que trasciende la celebración y adquiere verdadera validez cuando queda inscrito oficialmente. En ese sentido, la información difundida por Reniec destaca un aspecto fundamental que con frecuencia se pasa por alto: registrar el matrimonio es lo que le concede reconocimiento jurídico.

¿Quieres saber si alguien está casado? Así puedes verificarlo en Reniec

A partir de ello, la institución ha puesto a disposición canales virtuales que permiten consultar este registro con mayor facilidad. De esta forma, los propios esposos o cualquier ciudadano del país pueden confirmar si existe la partida matrimonial y, en caso de requerirlo, solicitar una copia certificada. Así, el Estado no solo valida la unión formal, sino que también acerca la documentación que acredita ese vínculo, fortaleciendo la seguridad jurídica y simplificando diversos procedimientos relacionados con la vida conyugal.

Cada año, los peruanos suelen utilizar las plataformas digitales habilitadas por las entidades públicas para efectuar consultas, como la verificación de una partida de matrimonio celebrada en el territorio nacional.

Si te interesa llevar a cabo dicho procedimiento, y certificar que documento figura en base datos del RENIEC, cumple con los siguientes pasos compartidos gracias a información oficial:

Accede a plataforma de Actas Certificadas

Clic a “Verificar acta/partida”

Pulsar opción “Matrimonio” y completar datos solicitados

Finalmente, te aparecerá información referente a acta consultada, y si figura o no inscrita por parte del RENIEC.

Cabe resaltar, que luego de proceder a verificar si el acta de matrimonio consultada, figura en base de datos del RENIEC, puedes terminar accediendo a la solicitud de copia certificada con solamente portar tu Documento Nacional de Identidad (DNI), y realizar pago ascendente a los 12 soles en canales de pago autorizados.

La información que debes tener en cuenta antes de iniciar la verificación de acta de matrimonio

-Las copias certificadas de actas de matrimonio que emite el RENIEC, hoy cuentan con medios de verificación de validez mediante QR.

-Este servicio brindado por el RENIEC, resulta aplicable únicamente a mayores de 18 años.

-Para solicitar el acta/partida de matrimonio, hoy debes realizar el pago con tu propio DNI o el de la persona que realizará el trámite.

-Para la impresión del acta/partida de matrimonio, hoy debes estar conectado y tener configurada la impresora a una PC o laptop.

¿Perdiste tu DNI? Aprende cómo consultar la fecha de emisión paso a paso y sin trámites complicados

Antes que nada, es importante tener claro qué significa este dato. La fecha de emisión del DNI corresponde al día exacto en que el Documento Nacional de Identidad fue emitido oficialmente, y se presenta en el formato día/mes/año.

Si extraviaste tu DNI, aún existen maneras de conocer la fecha de emisión sin contar con el documento físico. Una alternativa sencilla es ingresar al portal web del Reniec y solicitar el Certificado de Inscripción C4. Este documento reúne tu información personal completa y permite consultar datos clave, entre ellos la fecha en que se emitió tu DNI.

Cuando tengas el certificado en tus manos, una buena opción es hacerle una captura de pantalla y enviarla al perfil oficial de Reniec en Facebook. El equipo de la entidad revisará la información y te ayudará a confirmar la fecha de emisión de tu DNI sin complicaciones.

Este dato figura impreso en la parte superior derecha del DNI, ubicado entre la fecha de inscripción y la fecha de vencimiento, lo que facilita su identificación dentro del documento.