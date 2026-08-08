Con el inicio de la cuenta regresiva de un año para los Juegos Panamericanos Lima 2027, el Perú presentó oficialmente el reloj que marcará el tiempo restante para este importante evento deportivo. La ceremonia contó con la presencia de la reconocida gimnasta Simone Biles y de Karen Palomeque, atleta colombiana que conquistó dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024, así como también estuvo acompañado de música y diversas expresiones culturales, que dieron un marco especial a la presentación. De esta manera, la organización anunció oficialmente la convocatoria al Programa de Voluntariado Lima 2027, con el propósito de sumar a ciudadanos que deseen contribuir en la organización y desarrollo de este importante acontecimiento deportivo, que se celebrará por segunda vez en el país. Sin embargo, para poder formar parte de esta gran experiencia como voluntario, es fundamental conocer los beneficios y requisitos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO POSTULAR AL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2027?

La organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 anunció oficialmente que se habilitó la plataforma para que la ciudadanía se registre como voluntario al certamen deportivo (LINK). De acuerdo con la página web oficial, las postulaciones estarán abiertas desde el jueves 6 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que el resultado del proceso será comunicado por correo electrónico. Durante el proceso de selección, se evaluará el perfil de cada postulante con el objetivo de identificar el área en la que pueda aportar de la mejor manera.

Sin embargo, entre los principales requisitos para formar parte de Lima 2027 se encuentran tener 18 años o más, completar correctamente el proceso de inscripción, superar las etapas de selección y capacitación, y contar con disponibilidad para colaborar durante la mayor cantidad posible de jornadas. Cabe mencionar que, como voluntarios brindarán apoyo y orientación a atletas, delegaciones, autoridades, prensa, espectadores y visitantes, desempeñando un papel fundamental en la experiencia que vivirán durante los Juegos.

¿QUÉ BENEFICIOS TENDRÁN LOS VOLUNTARIOS DE LIMA 2027?

El Programa de Voluntariado Lima 2027 permitirá que miles de personas sean parte de un evento histórico, contribuyan al desarrollo exitoso de los Juegos y representen la hospitalidad peruana ante atletas, delegaciones y visitantes de todo el continente. A continuación, estos son algunos de los beneficios que tendrán los voluntarios: