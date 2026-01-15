El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puso en marcha una nueva campaña nacional que permitirá a miles de ciudadanos acceder al DNI electrónico sin costo. La iniciativa responde al incremento de solicitudes registrado durante enero y febrero, y busca garantizar que más personas puedan contar con un documento de identidad actualizado y seguro.

Bajo la estrategia denominada “Verano Inclusivo”, la entidad ha dispuesto 33 puntos de atención en diversas regiones del país, priorizando a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Descubre dónde se ubican los centros, quiénes pueden acceder al beneficio y qué gestiones se pueden realizar.

¿DÓNDE SE PUEDEN VER LOS 33 CENTROS DE ATENCIÓN HABILITADOS?

Reniec ha puesto a disposición de la ciudadanía un listado oficial con la ubicación exacta de los 33 centros donde se atiende el trámite gratuito del DNI electrónico. Estos puntos se encuentran distribuidos a nivel nacional y funcionan en coordinación con gobiernos locales y otras instituciones.

Para conocer las direcciones, fechas y horarios de atención, los interesados pueden:

Revisar el portal web oficial de Reniec.

Consultar las redes sociales institucionales.

Acceder al siguiente enlace informativo, difundido por la entidad a través de medios oficiales.

(Fuente: Gobierno del Perú)

Cabe mencionar que, a diferencia de la atención regular en oficinas, la campaña se ejecuta en espacios estratégicos que facilitan el acceso de la población. Los trámites se realizan en municipalidades, instituciones educativas, iglesias, parques y espacios públicos seleccionados. Estos puntos fijos permiten ampliar la cobertura del servicio en distintas regiones del país durante la temporada alta de trámites.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL DNI ELECTRÓNICO GRATUITO?

La campaña está dirigida principalmente a ciudadanos que enfrentan mayores dificultades para realizar este tipo de trámites. El beneficio alcanza a:

Niños y adolescentes que obtienen el DNI por primera vez.

Personas adultas mayores.

Ciudadanos con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

Personas que requieren renovar, duplicar o actualizar datos en su documento.

Durante enero y febrero, Reniec proyecta concretar alrededor de 50 mil trámites gratuitos, como parte de una meta anual que apunta a beneficiar a más de 600 mil personas en todo el 2026.

¿QUÉ TRÁMITES SE PUEDEN REALIZAR SIN COSTO?

Los ciudadanos que acudan a los centros autorizados podrán realizar diversas gestiones vinculadas al DNI electrónico. Entre los trámites habilitados se encuentran:

Emisión del DNI electrónico por primera vez.

Renovación del documento vencido.

Solicitud de duplicado por pérdida o deterioro.

Actualización de datos personales, como domicilio o estado civil.

Además, el personal de Reniec brinda orientación directa para resolver dudas y acompañar a los usuarios durante el proceso.

Foto: MIDIS

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONTAR CON EL DNI ELECTRÓNICO?

El DNI electrónico 3.0 es actualmente el único documento que emite Reniec y destaca por su alto nivel de seguridad. Incorpora un chip criptográfico y múltiples elementos de protección que evitan la falsificación, además de un código QR que permite verificar su autenticidad.

Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.