Desde hace casi diez años, el BCP ha simplificado las transacciones entre clientes gracias al lanzamiento de Yape, su conocida billetera electrónica. Dentro de las ventajas que ofrece esta herramienta, te explicamos cómo puedes enviar dinero a alguien aunque no tengas su número guardado en tu agenda, además de otros detalles importantes.

¿Quieres yapear a alguien que no está en tus contactos? Aquí te explicamos cómo

Desde 2016, las transferencias en el país se han vuelto más flexibles gracias a Yape, la app de pagos del BCP que ha ido incorporando funciones con el tiempo. Entre sus opciones, permite enviar dinero incluso cuando no tienes guardado el número del receptor en tu agenda.

En cuanto a este procedimiento, es importante señalar que se puede completar usando el código QR de la persona o ingresando directamente el número de celular del beneficiario, sin necesidad de tenerlo como contacto registrado.

Te compartimos el paso a paso para enviar dinero por Yape a alguien que no tienes en tu listado de contactos de celular:

Escanea código QR

- Para enviar dinero, ingresa a tu aplicativo móvil y usa la opción “Escanear QR”.

- Escanea el código que te debe mostrar la otra persona, y listo.

Ingresa número no registrado

- Ingresa tu contraseña, y una vez dentro de la billetera digital, pulsa la opción “Yapear”.

- De inmediato, escribe el número de destinatario y el monto a enviar como dinero.

- Automáticamente estará realizado el yapeo.

Cabe resaltar, que además de este importante detalle operativo disponible en Yape, también puedes llevar a cabo una gran variedad de acciones habilitadas por BCP en beneficio sobre todo de los usuarios con cuenta bancaria.

Así puedes empezar a percibir tu sueldo en Yape

Nueva noticia proveniente del Congreso de la República, más puntualmente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, llamaba la atención de medios y ciudadanos en general, tras establecerse iniciativa legislativa donde las billeteras digitales pasarían a representar opciones con la finalidad de ampliar su alcance remunerativo hacia todos los trabajadores del país.

Sustentada en los Proyectos de Ley 4975-2022-CR, y exonerada de segunda votación, hoy dicho dictamen se ha convertido en la LEY N° 32413 que desde el mes de julio 2025, busca promover la inclusión financiera de forma eficaz y eficiente, y de esa forma brindarte la chance de poder decidir cambiar tu modalidad de cobro de haberes a Yape si así lo consideras, pero siempre y cuando exista común acuerdo con tu empleador de turno.

Al respecto, resulta importante destacar que el BCP ya ha lanzado nueva funcionalidad para el pago de salarios haciendo uso de popular billetera digital, y mediante el nuevo Telecrédito dirigido a empresas que requieran empezar a hacerlo efectivo tras solicitud de trabajadores realizada antes o después de firma de contrato.

De acuerdo a lo puntualizado mediante el tercer artículo de la LEY N° 32413, hoy se reconoce a la “billetera digital como un medio de pago válido para que los empleadores realicen el depósito de haberes y otras obligaciones laborales de los sectores público o privado”, mientras el cuarto, profundiza aún más acerca de su uso laboral, resaltando lo siguiente:

“Se aplica para aquellos casos en que, por común acuerdo entre el trabajador y el empleador, se elija el uso de la billetera digital para la percepción de sus haberes y otras obligaciones laborales, siempre que el trabajador considere que esta modalidad le resulta más conveniente”.