El extinto Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) fue un programa creado con el propósito de reunir recursos destinados al financiamiento de proyectos de vivienda social. Entre sus principales intenciones estaba facilitar el acceso a una casa digna y asequible para los peruanos de menos recursos económicos. En ese contexto, luego de muchos años, el Gobierno busca retribuir a los adultos mayores con la devolución de sus aportes a través del Banco de la Nación. Por ello, antes de finalizar el 2025, la Asociación Federación Nacional de Fonavistas (Fenaf Perú) anunció una buena noticia para los fonavistas: el pago de la Lista 22 a nivel nacional. Esto ha generado dudas entre los beneficiarios, quienes se mantienen a la expectativa de conocer los requisitos establecidos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES SERÁN LOS BENEFICIADOS DE LA LISTA 22 DEL FONAVI?

Con el objetivo de que más adultos mayores reciban la devolución de sus aportes, el representante de la Federación Nacional de Fonavistas del Perú (Fenaf Perú), Jorge Milla, informó en una entrevista con La República sobre el inicio del pago correspondiente a la Lista 22. Según el principal vocero, el nuevo padrón ha sido aprobado por la Comisión Ad Hoc, y actualmente la Secretaría Técnica del Fonavi se encuentra estableciendo los lineamientos para su ejecución y desembolso respectivo.

De esta manera, Milla precisó que los principales beneficiarios de la Lista 22 serán los adultos mayores de 65 años que, hasta la fecha, nunca han cobrado ningún grupo o reintegro. Por su parte, los titulares fallecidos y sus herederos también serán parte de este padrón, quienes podrán cobrar, a través del Banco de la Nación, recién a mediados de diciembre de 2025. “Se hará efectivo el pago (Lista 22) entre la tercera y cuarta semana de diciembre”, explicó el representante de la Fenaf.

¿CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO DEL FONAVI?

Hasta el momento se han conformado cuatro grupos de reintegro disponibles para que los adultos mayores del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) que aún no han cobrado puedan verificar si les corresponde hacerlo. A su vez, también existen 21 listas adicionales de beneficiarios que pueden realizar el cobro correspondiente en el Banco de la Nación. En tanto, la Secretaría Técnica del Fonavi puso a disposición de los exaportantes una plataforma virtual que permite verificar los cobros pendientes con solo el DNI. A continuación, estos son los simples pasos:

Ingresa a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi a través de este LINK.

Digita tu número de DNI o carnet de extranjería.

Ingresa el código captcha.

Finalmente presiona la opción ‘Consultar’.

