Por Redacción EC

Actualmente, cerca de 15 millones de personas en Perú utilizan Yape como una herramienta para realizar operaciones financieras en su día a día, ya sea en sus negocios o para efectuar pagos y transferencias. Esta popular billetera digital del Banco de Crédito del Perú (BCP) ofrece diversas funcionalidades, entre ellas el envío de dinero, acceso a microcréditos, recargas telefónicas, cambio de dólares, cancelación de servicios, compras en Yape Tienda y adquisición de entradas o pasajes.

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